Hong Kong: Jimmy Lai "commentait" juste l'actualité, plaide son avocat

Le
21 Aoû. 2025 à 04h34 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des policiers devant le tribunal de West Kowloon avant l'arrivée du magnat des médias Jimmy Lai pour son procès à Hong Kong, le 18 août 2025

Des policiers devant le tribunal de West Kowloon avant l'arrivée du magnat des médias Jimmy Lai pour son procès à Hong Kong, le 18 août 2025

AFP
ISAAC LAWRENCE
Partager 3 minutes de lecture

Le militant prodémocratie Jimmy Lai ne faisait que "commenter les affaires du monde", a fait valoir sa défense jeudi à Hong Kong lors des plaidoiries finales de son procès au titre de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

L'homme d'affaires âgé de 77 ans est accusé de collusion avec des forces étrangères et encourt l'emprisonnement à perpétuité. Les autorités affirment que le fondateur du journal Apple Daily, de nationalité britannique, a fait pression sur des gouvernements occidentaux pour qu'ils imposent des sanctions à la Chine et à sa région administrative spéciale de Hong Kong.

Jimmy Lai est également accusé d'avoir produit des articles et contenus séditieux, notamment dans son journal.

Ce quotidien, l'Apple Daily, a dû fermer en raison de son soutien aux grandes manifestations prodémocratie de 2019 à Hong Kong, parfois violentes, après lesquelles Pékin a mis en place une loi de sécurité nationale dans ce haut-lieu de la finance mondiale - celle qui vaut à l'homme d'affaires d'être poursuivi.

Jeudi, à l'audience, l'avocat de Jimmy Lai, Robert Pang, s'est penché sur plusieurs des contenus incriminés, notamment des publications de Jimmy Lai issues des réseaux sociaux. Mais aussi un direct vidéo diffusé en 2020 dans lequel M. Lai mettait en garde contre l'attitude selon lui agressive de la Chine dans ses relations internationales, appelée à rester ainsi si, affirmait-il, le président Xi Jinping ne quittait pas le pouvoir.

"Il commente les affaires du monde" comme on le fait "autour d'une table de dim sums" (des bouchées typiques de la cuisine cantonaise), a lancé Me Pang à la cour. "Ce n'est pas une demande de retrait de Xi Jinping."

La cour a exprimé son désaccord à plusieurs reprises au cours des explications données jeudi par Me Pang, et la juge Esther Toh l'a appelé à interpréter les propos de Jimmy Lai "sans les maquiller".

Mercredi, Me Pang avait déclaré à la cour qu'il n'était "pas mauvais de soutenir la liberté d'expression" et les droits humains.

Le magnat des médias Jimmy Lai lors d'une interview avec l'AFP, le 16 juin 2020 à Hong Kong

Le magnat des médias Jimmy Lai lors d'une interview avec l'AFP, le 16 juin 2020 à Hong Kong

AFP/Archives
Anthony WALLACE

Plus tôt mercredi, le procureur Anthony Chau avait, lui, jugé que le témoignage de Jimmy Lai, intervenu plus de 50 jours à l'audience, n'était "pas crédible".

Décrire l'Apple Daily comme un "défenseur neutre des valeurs fondamentales de Hong Kong" est "tout à fait trompeur", a déclaré Anthony Chau à la cour. Jimmy Lai "et l'Apple Daily ont été anticommunistes pendant de nombreuses années", et le magnat des médias "a glorifié la violence (...) et le martyre contre le régime du (Parti communiste chinois)", a-t-il affirmé.

Il a ajouté que de nombreuses correspondances prouvaient ses liens avec des personnalités politiques occidentales, et un projet pour faire mettre en place des sanctions contre la Chine et Hong Kong lors des manifestations massives de 2019.

Des pays occidentaux et organisations de défense des droits humains appellent à la libération de l'homme d'affaires, en détention depuis décembre 2020. La semaine dernière, les plaidoiries finales avaient été reportées en raison de "palpitations" cardiaques chez Jimmy Lai.

Économie
CHINE

Dans le même thème - Économie

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Brussels, le 21 août 2025
Économie

Droits de douane américains: voitures à 15%, pas d’exemptions pour le vin européen

Enseigne Porsche à Stuttgart - Zuffenhausen, le 6 mars 2025
Économie

Porsche va licencier la majorité des employés de sa filiale de batterie, selon les syndicats

Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique
Économie

Sabotage du gazoduc Nord Stream : un suspect ukrainien arrêté en Italie

22.27832, 114.17469

À la une

International

L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

"Pour nous, c'est un héros": la France va restituer à Madagascar des reliques royales, dont le crâne du roi Toera

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

International

Thaïlande: la Première ministre suspendue témoigne à son procès en destitution

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin