Hong Kong: le procès du magnat prodémocratie Jimmy Lai mis en délibéré

Un policier monte la garde devant le tribunal de West Kowloon où se déroule le procès du magnat des médias emprisonné Jimmy Lai, le 28 août 2025 à Hong Kong

Un tribunal de Hong Kong a mis jeudi en délibéré sa décision au procès pour atteinte à la sécurité nationale du magnat des médias Jimmy Lai, sans donner à ce stade de date pour le verdict.

Accusé de sédition et de collusion avec des forces étrangères lors des manifestations prodémocratie de 2019 dont il a été une figure clé, Jimmy Lai encourt une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Il a plaidé non coupable lors de ce procès fleuve entamé en décembre 2023 et qui a été mis jeudi en délibéré sine die à l'issue des plaidoiries finales.

Teresa Lai, la femme de Jimmy Lai, arrive au tribunal de West Kowloon où se déroule le procès de son mari, le 28 août 2025 à Hong Kong AFP

"Nous informerons les parties en temps utile" de la date du verdict, a déclaré la juge Esther Toh.

Fondateur du journal libéral Apple Daily, aujourd'hui interdit, Jimmy Lai, 77 ans, est emprisonné depuis 2020.

Il est notamment accusé d'avoir demandé à des gouvernements occidentaux qu'ils imposent des sanctions à la Chine et à sa région administrative spéciale de Hong Kong en raison de la répression du mouvement.

Jimmy Lai est également accusé d'avoir produit des articles et contenus séditieux, notamment dans des éditoriaux signés de son nom.

Le magnat des médias Jimmy Lai lors d'une interview avec l'AFP, le 16 juin 2020 à Hong Kong AFP/Archives

Ces deux infractions sont sévèrement réprimées par la loi sur la sécurité nationale adoptée après les manifestations parfois violentes de 2019.

Les plaidoiries se sont déroulées sur 10 jours après deux faux départs: l'un en raison du mauvais temps, puis l'autre à cause de soucis cardiaques de M. Lai.

Celui-ci a finalement pu assister aux audiences après avoir pris des médicaments et avoir été équipé d'un cardiometre.