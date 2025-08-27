Hongrie : une vidéo d'un "palais" de la famille Orban atteint 700.000 vues

Le
27 Aoû. 2025 à 15h28 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Viktor Orban le 26 juin 2025 à Bruxelles

Viktor Orban le 26 juin 2025 à Bruxelles

Une vidéo d'un "palais" appartenant au père du Premier ministre hongrois Viktor Orban a enregistré mercredi 700.000 vues sur un réseau social, après avoir été postée par un député indépendant connu pour son combat contre la corruption.

Ces images, où figurent notamment un jardin soigné, une piscine et une immense salle à manger, prouvent qu'il s'agit "d'une propriété de luxe", et non d'une humble ferme comme le prétend son propriétaire, a estimé l'élu indépendant Akos Hadhazy, qui explique avoir tourné ces images la semaine dernière, après s'être invité sur place.

Elles montrent qu'"Orban et ses complices se construisent un palais" avec l'argent des contribuables, a écrit un internaute dans un commentaire publié sous la vidéo, qui a atteint 700.000 vues sur le réseau social Facebook.

Andras Kaukucsi, un autre commentateur, a suggéré que le domaine pourrait être utilisé comme orphelinat ou hôpital.

Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto a accusé le député indépendant d'avoir enfreint la loi en s'introduisant sur les lieux sans autorisation.

Ces dernières années, de nombreux articles de presse ont suggéré que Viktor Orban utilisait ce manoir dit d'Hatvanpuszta comme lieu de retraite privé. Le "palais" se situe près de sa ville natale de Felcsut, à environ 34 kilomètres à l'ouest de Budapest.

Mais le leader ultraconservateur nie être le propriétaire du château, qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines.

Son père, Gyozo, âgé de 84 ans, a récemment confié au tabloïd pro-gouvernemental Bors avoir acheté Hatvanpuszta en 2011 pour reconstituer une ferme modèle, établie à cet endroit par un archiduc des Habsbourg au XIXe siècle.

Le succès viral de ces images intervient dans un contexte de frustration généralisée face à la corruption en Hongrie. L'entourage de Viktor Orban est soupçonné de s'être enrichi de manière spectaculaire grâce à des appels d'offres publics.

L'UE a gelé environ 19 milliards d'euros (22 milliards de dollars) de fonds destinés à ce pays d'Europe centrale, notamment en raison de soupçons de corruption dans les marchés publics.

Depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban en 2010, la Hongrie est passée de la 50e à la 82e place dans le classement de l'ONG Transparency International sur la corruption, arrivant dernière parmi les membres de l'UE en 2024.

Le gouvernement Orban dément les accusations de corruption.

