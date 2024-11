Huawei lance un smartphone "historique" équipé d'un système d'exploitation maison

Par Peter CATTERALL et Luna LIN

Le géant technologique chinois Huawei a dévoilé mardi son premier smartphone équipé d'un système d'exploitation entièrement développé en interne, une étape cruciale dans sa volonté de contrebalancer la domination des leaders technologiques étrangers.

Les systèmes iOS d'Apple et Android de Google sont utilisés dans la majorité des appareils mobiles.

Mais Huawei cherche à inverser la tendance avec une nouvelle série de téléphones "Mate 70", équipés de son système d'exploitation HarmonyOS Next.

Ce lancement marque un tournant majeur pour la firme, un temps paralysée par les sanctions américaines, mais dont les ventes ont rebondi depuis deux ans.

"Aujourd'hui, le très attendu Mate 70, le plus puissant jamais vu, est ici", a annoncé Richard Yu, président de la branche grand public de Huawei, lors d'une conférence depuis son siège de Shenzhen (sud de la Chine).

Les enjeux sont grands pour le groupe.

Car contrairement aux versions précédentes, conçues avec support Android, HarmonyOS Next nécessite l'adaptation des applications, chinoises comme étrangères, à ce nouveau système d'exploitation.

Des personnes regardent le nouveau téléphone portable Mate 70 de Huawei dans un magasin de la zone commerciale de Wangfujing à Pékin, le 26 novembre 2024. AFP

"HarmonyOS est le premier système d'exploitation maison" et représente "un jalon historique dans les efforts de la Chine pour réduire sa dépendance aux logiciels occidentaux", souligne auprès de l'AFP Gary Ng, économiste chez Natixis.

Les ventes ont débuté mardi soir en Chine peu après 18 heures.

Une heure avant l'ouverture officielle des commandes, une centaine de personnes faisaient déjà la queue devant un magasin Huawei du centre de Pékin.

File d'attente à Pékin

Deuxième dans la file, Zhang Nannan, 28 ans, dit avoir abandonné son smartphone Apple l'an dernier pour un modèle de chez Huawei car, selon lui, les photos sont de meilleure qualité, tout comme le signal téléphonique.

"Soutenir les produits chinois" était aussi une de ses motivations car "on doit innover, pour ne pas être à la merci des pays étrangers", souligne-t-il.

Huawei est au coeur des rivalités technologiques entre la Chine et les Etats-Unis, qui affirment, sans preuve, que les équipements chinois pourraient être utilisés à des fins d'espionnage. Des accusations fermement démenties par Pékin.

Des personnes regardent le nouveau téléphone portable Mate 70 de Huawei dans un magasin de la zone commerciale de Wangfujing à Pékin, le 26 novembre 2024. AFP

Depuis 2019, les sanctions américaines ont durement frappé la production de téléphones de Huawei, interdisant notamment au groupe l'utilisation de technologies et de composants américains.

Ce bras de fer pourrait s'intensifier avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Le magnat républicain a promis d'augmenter drastiquement les droits de douane sur les produits chinois importés.

Huawei était le plus grand fabricant chinois de smartphones jusqu'à l'éruption du conflit technologique entre Pékin et Washington.

Mais au troisième trimestre 2024, Huawei ne représentait plus que 16% des ventes sur le marché chinois, pour moins de 11 million d'unités vendues, selon le cabinet d'études de marché Canalys.

En septembre, la firme a dévoilé le premier téléphone au monde pliable en trois, le Mate XT, vendu pour l'équivalent d'environ 2.670 euros.

Applis à adapter

Le nouveau Mate 70 est lui proposé à un prix de départ bien plus abordable, à 758 dollars (721 euros), a annoncé mardi Huawei.

"Cette nouvelle génération de produits ne peut pas se permettre de manquer le coche, car les attentes sont considérables", affirme Toby Zhu, analyste de Canalys.

Selon lui, le succès de ce nouveau produit sera un indicateur clé pour savoir si les efforts du groupe pour s'adapter aux sanctions américaines ont payé.

Huawei a annoncé que les acheteurs du Mate 70 auront le choix d'utiliser ou non la nouvelle version HarmonyOS Next.

Des personnes à l'intérieur d'un magasin Huawei dans la zone commerciale de Wangfujing à Pékin le 26 novembre 2024, peu après le lancement du nouveau téléphone portable Mate 70 du groupe. AFP

De "nombreuses" applications disponibles sur la plateforme sont déjà mises à jour quotidiennement, a assuré mardi Richard Yu.

"Nous pensons que d'ici deux ou trois mois, l'expérience utilisateur des applications de l'écosystème HarmonyOS sera encore plus mature et plus complète", a-t-il ajouté.

Mais il n'est pas certain que tous les concepteurs d'applications acceptent d'investir des sommes, souvent considérables, pour créer de nouvelles versions compatibles avec HarmonyOS, souligne Rich Bishop, dirigeant de AppInChina, qui adapte des logiciels étrangers pour le marché chinois.

Pour les convaincre, "Huawei devra améliorer en permanence son logiciel, fournir une assistance de meilleure qualité aux développeurs et convaincre la communauté de développeurs qu'elle est déterminée à s'engager sur le long terme pour développer l'écosystème HarmonyOS", affirme Paul Triolo, analyste du cabinet Albright Stonebridge Group.