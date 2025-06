IA, caméras thermiques et drones: l'arsenal technologique saoudien pour le hajj

Au cœur de La Mecque, la salle de contrôle ne désemplit pas: jour et nuit des équipes s'y relaient pour surveiller cartes, écrans et flux de données, s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour gérer la marée humaine des pèlerins du hajj.

L'IA s'est révélée essentielle pour traiter les images provenant des quelque 15.000 caméras réparties dans la ville sainte de La Mecque et ses alentours, à l'aide de logiciels spécialement conçus pour détecter des anomalies dans les mouvements de foule ou anticiper des goulots d'étranglement.

Cette technologie de pointe permet aussi de suivre les plus de 20.000 bus qui transportent les pèlerins entre les différents sites sacrés.

Il ne s'agit que d'un maillon de l'arsenal technologique déployé par l'Arabie saoudite pour gérer l'un des plus grands pèlerinages au monde, alors que 1,4 million de fidèles ont convergé vers La Mecque cette semaine.

Un employé est dans le centre de contrôle pour la gestion des foules de pèlerins à la Mecque, en Arabie Saoudite, le 3 juin 2025 AFP

"Dans notre centre de contrôle, nous utilisons des caméras spéciales renforcées par l'intelligence artificielle pour analyser les mouvements, les zones de forte affluence et anticiper au fur et à mesure les comportements" des foules, explique Mohamed Nazier, directeur général de la Régie générale des transports de la Commission royale pour La Mecque.

Cette régie a mis en place une salle de contrôle principale à La Mecque, où les équipes utilisent des outils high-tech, dont l'IA, pour assurer une surveillance 24h/24.

Eviter les accidents

Selon M. Nazier, l'objectif est surtout d'éviter les accidents entre piétons et véhicules, de fluidifier les trajets et d'épargner aux fidèles des marches prolongées sous un soleil de plomb, après que 1.300 fidèles sont morts à cause de la chaleur en 2024, d'après les chiffres officiels.

Au pic du hajj, quelque 17.000 bus circuleront en même temps vers les sites sacrés, précise-t-il.

Un employé donne une présentation dans un centre contrôle pour la gestion des foules de pèlerins, à La Mecque, en Arabie Saoudite, le 3 juin 2025 AFP

La gestion des foules s'est avérée périlleuse par le passé, notamment en 2015 lorsqu'une bousculade avait fait environ 2.300 morts.

"La salle de contrôle est notre œil sur le terrain", assure Mohammed al-Qarni, responsable du hajj et de la omra de la Régie générale des transports.

"Nous avons plus de 15.000 caméras sur les sites saints, des caméras intelligentes… sur toutes les routes et voies piétonnes", indique-t-il.

L'intelligence artificielle permet de "détecter les situations d'urgence avant même qu'elles ne surviennent", affirme-t-il, ajoutant qu'elle permet aussi d'estimer le nombre de personnes présentes en un même lieu.

"L'IA nous a beaucoup aidés à organiser l'entrée dans la Grande Mosquée et à en évaluer la capacité", souligne-t-il.

Plus tôt cette année, pendant le mois saint de ramadan, ce système a permis de déterminer quand suspendre les entrées, lorsque la Grande Mosquée avait atteint sa capacité maximale, explique M. Qarni.

"Drones et caméras thermiques"

Pour repérer les pèlerins non enregistrés, les autorités saoudiennes ont déployé une nouvelle flotte de drones, qui surveillent les entrées de La Mecque.

"Nous utilisons l'intelligence artificielle et d'autres outils comme les drones et les caméras thermiques", a déclaré le directeur général de la sécurité publique, le lieutenant-général Mohammed al-Bassami, lors d'une conférence de presse sur la sécurité du hajj.

"Ces technologies sont extrêmement utiles, elles permettent aux forces de l'ordre de repérer les contrevenants via un centre d'opérations", a-t-il déclaré.

Les Forces spéciales saoudiennes pour la sécurité routière ont publié cette semaine une vidéo de leurs opérations de surveillance, indiquant que leurs équipes "utilisent des caméras thermiques intelligentes pour surveiller le périmètre extérieur de La Mecque et des sites saints".

Le hajj, l'un des cinq piliers de l'islam, doit être accompli au moins une fois dans sa vie par tout musulman en ayant les moyens.

Mais les permis officiels sont alloués aux pays selon un système de quotas, puis distribués par tirage au sort.

Même pour ceux qui peuvent les obtenir, le coût élevé du précieux sésame pousse certains à emprunter une voie irrégulière, beaucoup moins chère, mais aussi plus risquée.