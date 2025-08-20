IA: Google signe un partenariat avec l'agence australienne AAP

Le
20 Aoû. 2025 à 03h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'agence d'information Australian Associated Press (AAP) va fournir son contenu à Google pour améliorer les réponses de Gemini, son assistant conversationnel recourant à l'intelligence artificielle (IA)

AFP/Archives
Lionel BONAVENTURE
2 minutes de lecture

L'agence d'information Australian Associated Press (AAP) va fournir son contenu à Google pour améliorer les réponses de Gemini, son assistant conversationnel recourant à l'intelligence artificielle (IA), ont annoncé les deux entreprises mercredi.

Le montant de l'accord entre le géant américain de la tech et l'agence australienne n'a pas été dévoilé.

"Nous sommes ravis de nous associer avec Google afin que notre travail journalistique serve de mécanisme pour garantir la rapidité et la justesse de l'information que fournissent ses produits", a salué Emma Cowdroy, la directrice générale de l'agence fondée il y a 90 ans. "Cela témoigne clairement de notre réputation de média d'information de premier plan et fiable."

Nic Hopkins, responsable local des partenariats de Google en matière d'informations, s'est félicité d'un accord qui permettra d'apporter "des informations en temps réel pour améliorer les réponses" fournies par Gemini.

De plus en plus de contrats sont passés entre des médias et des acteurs du secteur de l'IA générative soucieux d'accroître la pertinence des réponses apportées aux questions posées par les utilisateurs.

Mi-janvier, l'Agence France-Presse (AFP) a conclu un partenariat avec la start-up française Mistral pour lui permettre d'intégrer ses dépêches dans les réponses données par son agent conversationnel.

Des médias ont par ailleurs intenté des poursuites contre des acteurs de l'IA pour leur emploi présumé de contenus protégés par le droit d'auteur.

Économie
AUSTRALIE

