IA: l'américain Anthropic interdit aux entités chinoises d'utiliser ses services

Le
05 Sep. 2025 à 04h22 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Anthropic va interdire aux entités sous contrôle en majorité chinois d'utiliser ses services d'intelligence artificielle (IA), a annoncé vendredi le géant technologique américain, dans le cadre d'un renforcement des restrictions dans les régions marquées selon lui par l'autoritarisme.

"Cette mise à jour interdit l'accès aux entreprises ou organisations" qui par leur structure "sont soumises à un contrôle depuis des juridictions où nos produits ne sont pas autorisés, comme la Chine, quel que soit l'endroit où elles ont des activités", a indiqué la société dans un communiqué.

Les entreprises basées en Chine, ainsi que dans d'autres pays tels que la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, ne pouvaient déjà plus accéder aux services d'Anthropic pour des raisons juridiques et de sécurité.

Mais malgré ces restrictions, certains groupes continuaient d'y accéder "de diverses manières, par exemple par l'intermédiaire de filiales constituées dans d'autres pays", a-t-elle précisé.

Anthropic a déclaré que la mise à jour de ses conditions d'utilisation affecterait les entités détenues à plus de 50%, directement ou indirectement, par des entreprises basées dans ces territoires.

Au motif, selon elle, que "la sûreté et la sécurité du développement de l'IA nécessitent un engagement collectif pour empêcher son utilisation abusive".

Anthropic, fondée en 2021 par d'anciens d'OpenAI, a lancé l'IA Claude début 2023. Elle affirme aujourd'hui compter plus de 300.000 clients professionnels et avoir quasiment multiplié par sept le nombre d'abonnés susceptibles de générer plus de 100.000 dollars de revenus par an.

La start-up a récemment annoncé valoir désormais 183 milliards de dollars, après une nouvelle levée de fonds massive.

