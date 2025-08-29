Indépendance de la Fed: le sort de Lisa Cook en suspens en attendant une décision de justice

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), Lisa Cook, le 25 juin 2025 à Washington

La justice américaine n'a pas statué vendredi sur le sort de la gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) Lisa Cook, que le président Donald Trump veut révoquer, un cas test pour l'indépendance de la Fed.

Les avocats de Mme Cook ont demandé à une juge de la capitale américaine, saisie en urgence, d'empêcher M. Trump et le conseil des gouverneurs de prendre des mesures de nature à écarter la gouverneure de son poste.

Mme Cook doit pouvoir "continuer à faire son travail", a argumenté son conseil principal, Abbe Lowell.

La juge Jia Cobb, nommée par l'ex-président démocrate Joe Biden, a décidé de ne pas prendre de décision dans l'immédiat. Elle a demandé aux parties de lui présenter de nouveaux éléments mardi (lundi étant férié aux Etats-Unis).

Le litige marque l'entrée en scène des juges dans une bataille dont l'issue peut changer la face de la Réserve fédérale (Fed), plus puissante banque centrale du monde, chargée de combattre l'inflation aux Etats-Unis et d'y favoriser le plein-emploi.

En dernier ressort, la Cour suprême, à majorité conservatrice, finira vraisemblablement par devoir se prononcer. Et définir précisément dans quelles circonstances le président des Etats-Unis peut révoquer un banquier central de la Fed - ce que les textes n'ont pas fait.

En mai, la Cour suprême avait posé le principe que la Fed avait un statut particulier, limitant en principe la capacité du pouvoir exécutif à limoger des responsables.

Le président américain Donald Trump, le 26 aoûtt 2025 à la Maison Blanche, à Washington AFP

Pour l'équipe d'avocats au service de Mme Cook, la Maison-Blanche cherche un "prétexte" pour se débarrasser d'une gouverneure qui n'entend pas obéir aux injonctions du président Trump en matière de politique monétaire.

Si elle est renversée, "cela menacerait l'indépendance de la Réserve fédérale et, au bout du compte, la stabilité du système financier de notre pays", ont-ils fait valoir dans leur saisine, consultée par l'AFP.

Nouveau signalement

En début de semaine, le chef d'Etat a écrit à Mme Cook pour lui dire qu'elle était "révoquée avec effet immédiat".

Première femme noire à siéger au conseil des gouverneurs de la Fed, nommée en 2022 par l'ancien président Biden, Mme Cook est accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables en 2021.

Le président de la Fed, Jerome Powell (g) et la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, le 25 juin 2025 à Washington AFP/Archives

Elle n'a pas publiquement contesté le fond des accusations - ce que lui reproche la partie adverse. Mais ses avocats considèrent qu'il ne lui a jamais été donné l'opportunité de se défendre.

Le mandat de Mme Cook n'est pas censé prendre fin avant janvier 2038. Une telle durée a pour but de projeter les gouverneurs dans le temps long, au service de l'intérêt général et à l'abri des alternances politiques.

Si elle doit partir, M. Trump pourra nommer son remplaçant, qui devra être confirmé par le Sénat à majorité républicaine.

Le chef d'Etat veut que les taux d'intérêt de la Fed soient beaucoup plus bas et assume de vouloir placer au sommet de l'institution des personnes partageant ses vues sur l'économie.

La saisine des avocats de Mme Cook vise aussi les cinq autres gouverneurs de la Fed et son président, Jerome Powell, pour éviter que ceux-ci n'exécutent la volonté de la Maison-Blanche.

Sollicitée par l'AFP, la Fed n'a pas souhaité faire de commentaire avant l'audience.

Jeudi soir, Bill Pulte, un proche du président Trump qui a déclenché l'affaire en signalant le cas de Mme Cook au ministère de la Justice, a publié un autre signalement sur le réseau social X, en affirmant qu'il y avait en tout trois logements pour lesquels la gouverneure avait selon lui mal notifié l'usage futur, au moment de demander des prêts aux banques.

"Il s'agit clairement d'une campagne de dénigrement visant à discréditer la gouverneure Cook, menée par une personne agissant à des fins politiques", a évacué l'avocat Abbe Lowell dans un communiqué transmis à l'AFP.