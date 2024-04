Intelligence artificielle: retrait d'un podcast imitant un humoriste décédé

L'humoriste américain George Carlin montre son livre "All My Stuff", en décembre 2007 à Los Angeles

Un podcast polémique réalisé avec une intelligence artificielle pour imiter l'humoriste américain George Carlin, décédé depuis 2008, a fait l'objet d'un accord à l'amiable avec ses ayants droit et a été retiré des plateformes.

Des membres de sa famille avaient porté plainte à l'encontre des deux responsables du podcast "Dudesy". Ils avaient publié un épisode avec l'humoriste en invité, en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour imiter sa voix et le style de ses blagues.

Le podcast avait provoqué la controverse, particulièrement après la grève qui a paralysé Hollywood l'an dernier et souligné le potentiel menaçant de l'IA pour les industries créatives.

"Je suis heureuse que cette affaire ait été résolue rapidement et à l'amiable", a déclaré la fille de l'humoriste, Kelly Carlin. Elle s'est dit "reconnaissante" envers les deux podcasteurs "d'avoir agi de manière responsable en retirant rapidement la vidéo qu'ils avaient réalisée."

Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

"J'espère que cette affaire servira d'avertissement sur les dangers posés par les technologies de l'IA et la nécessité de mettre en place des mesures de protection appropriées, non seulement pour les artistes et les créateurs, mais aussi pour tous les êtres humains de la planète", a ajouté Mme Carlin.

L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans l'industrie du divertissement pour produire des contenus.

Cette technologie suscite beaucoup d'inquiétudes, car elle puise parfois dans le travail des artistes sans leur consentement ou sans les rémunérer. Elle pose également des problèmes moraux, de par sa capacité à imiter des personnes décédées.

"Il ne s'agit pas d'un problème qui disparaîtra de lui-même", a insisté l'avocat des ayants droit de l'humoriste, Josh Schiller, en rappelant que l'IA a permis d'imiter la voix du président Joe Biden dans une campagne de démarchage téléphonique, ou de générer de fausses photos de célébrités dénudées.

"Cela doit faire l'objet d'une action rapide et énergique devant les tribunaux, et les entreprises de logiciels d'IA dont la technologie est utilisée à des fins douteuses doivent également assumer une part de responsabilité", a-t-il ajouté dans un communiqué.

L'avocat a dit espérer que l'accord à l'amiable passé avec le podcast "Dudesy" puisse servir "de modèle pour résoudre des litiges similaires à l'avenir".

Ses créateurs avaient déjà provoqué une controverse l'an dernier, lorsqu'ils ont été menacé de poursuites pour avoir réalisé un épisode avec une version du géant du football américain Tom Brady générée par IA, sans son autorisation.