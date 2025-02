Iran: deux journalistes ayant couvert l'affaire Amini graciées

Photo diffusée par Sharq News Online, le 14 janvier 2024, Des journalistes iraniennes Niloufar Hamedi (d) et Elaheh Mohammadi (g) faisant le signe de la victoire après avoir été libérées sous caution de la prison d'Evin à Téhéran

La justice iranienne a gracié deux journalistes arrêtées après avoir couvert la mort de Mahsa Amini en 2022, à l'origine d'une vague de manifestations en Iran, a annoncé mardi un média d'Etat.

Elaheh Mohammadi, 37 ans, et Niloufar Hamedi, 32 ans, avaient été emprisonnées en septembre 2022, quelques jours après avoir contribué à rendre publique la mort en détention de la jeune kurde Mahsa Amini, accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

Elles étaient en liberté sous caution après avoir passé plus d'un an en prison.

"Les cas de Mme Mohammadi et de Mme Hamedi ont été inclus dans la liste des grâces proposées mardi, et elles (en) ont bénéficié", a indiqué Mizan, l'agence de presse de la justice.

Mme Mohammadi, reporter de Ham Mihan, avait été condamnée en 2023 à une peine de six ans de prison pour collaboration avec les Etats-Unis, cinq ans pour complot contre la sécurité du pays et un an pour propagande contre l'Iran.

Mme Hamedi, photographe du journal Shargh, avait elle été condamnée à sept ans d'emprisonnement pour coopération avec les Etats-Unis, cinq ans de prison pour complot contre la sécurité du pays et un an pour propagande contre l'Iran.

Leurs avocats avaient annoncé en août qu’elles avaient été acquittées par deux cours d'appel de Téhéran pour l'accusation de collaboration avec les Etats-Unis.

Mardi, le quotidien Shargh a précisé sur son site que les dossiers des deux journalistes étaient désormais "clos".

La mort en détention de Mahsa Amini avait entraîné une vague de contestation sans précédent en 2022, provoquant plusieurs centaines de morts et des milliers d'arrestations.