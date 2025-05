Jakubowicz compare Mélenchon à Goebbels: BFMTV se désolidarise, l'Insoumis porte plainte

L'avocat et président d'honneur de la Licra, Alain Jakubowicz, au tribunal de Paris 17 avril 2023

La direction de BFMTV ainsi que la Société des journalistes de la chaîne ont condamné jeudi les propos de l'avocat Alain Jakubowicz, qui a comparé à l'antenne Jean-Luc Mélenchon à Joseph Goebbels, l'ancien ministre de la propagande d'Hitler, ce qui a conduit le leader de LFI à porter plainte pour "injure publique".

L'avocat était interrogé sur le livre-enquête "La meute", sorti mercredi, qui étrille les méthodes de fonctionnement de La France insoumise (LFI), décrivant une formation totalement organisée autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, où les intimidations et les menaces sont monnaie courante.

"Ca raconte l'histoire d'un mouvement fasciste (...). Toutes proportions gardées, je vois un parallèle - je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais ce n'est pas grave - entre Mélenchon et Goebbels", a déclaré M. Jakubowicz, invité de l'émission d'Apolline de Malherbe.

"L'homme tout puissant que le peuple doit suivre. C'est fascinant et, en même temps, ça fait froid dans le dos", a-t-il ajouté, en toute fin d'émission, sans que cela soit suivi de commentaires.

"BFMTV déplore les propos tenus ce matin sur son antenne par Alain Jakubowicz. La liberté d'expression ne justifie pas l'outrance et la diffamation", a réagi la direction sur le réseau social X.

La société des journalistes (SDJ) de l'antenne a condamné "fermement [ces] propos", sur le même réseau, estimant que "rien ne justifie un tel rapprochement avec une figure du nazisme".

Sur X, Jean-Luc Mélenchon a annoncé porter plainte contre le président d'honneur de la Licra "pour injure publique".

"Il m’a identifié à Joseph Goebbels le criminel antisémite. Il a également injurié notre mouvement politique, ses adhérents et ses électeurs en traitant les insoumis de nazis. Tout cela le jour anniversaire de la défaite de l’Allemagne hitlérienne. Compte tenu de ses responsabilités associatives et du jour, monsieur Alain Jakubowicz ne peut ignorer la portée et la signification très gravement injurieuse de ses mots sur un tel sujet", a-t-il dénoncé.

Le député LFI Manuel Bompard s'est lui offusqué de la comparaison faite "sans aucune contradiction de la meute médiatique. Jusqu'où iront-ils dans l'ignominie ?", a-t-il écrit sur le même réseau, disant attendre "excuses et condamnations unanimes face à ces outrances infamantes".

"Voilà le résultat d'une campagne médiatique immonde contre la FI et @JLMelenchon", a jugé l'eurodéputée LFI Manon Aubry.