Japon : Des trains à grande vitesse automatisés d'ici 10 ans

Les fameux Shinkansen, les trains à grande vitesse japonais, pourraient parcourir le pays sans conducteur d'ici une dizaine d'années, a annoncé la compagnie ferroviaire East Japan Railway (JR East).

JR East, qui anticipe la baisse démographique et le manque de main d'oeuvre, a indiqué mardi qu'elle testerait dès 2028 sur un trajet spécifique des trains où la plupart des tâches du conducteur seront automatisées, mais où ce dernier restera à bord.

L'entreprise espère ensuite, dès 2029, déployer des trains complètement automatisés sur une petite partie hors-service de voies ferrées, avant de lancer une ligne 100% sans conducteur entre Tokyo et Niigata au milieu des années 2030.

"En mettant au point la conduite sans conducteur et en rendant la gestion des systèmes ferroviaires plus efficace et plus durable, nous nous adapterons aux changements sociétaux comme la baisse démographique et les réformes dans la façon dont les gens travaillent" a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Un porte-parole de JR East a précisé à l'AFP mercredi que la motivation principale derrière ce projet aussi était "un besoin de constamment innover en matière de technologie ferroviaire, qui pourrait ensuite aider à répondre à un manque de main d'oeuvre et à d'autres problèmes."

Les Shinkansen atteignent, sur la ligne où l'automatisation est envisagée, une vitesse de 275 km/h mais peuvent dépasser les 300 km/h sur certains autres axes.

Le Japon, dont la population vieillissante est en chute démographique, est déjà confronté à un manque de main d'oeuvre dans beaucoup de secteurs.

Selon des données du gouvernement nippon parues en 2023, plus de 10% de la population est actuellement âgée de plus de 80 ans et près de 30% a plus de 65 ans.