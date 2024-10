Japon: Shigeru Ishiba doit être officiellement élu Premier ministre mardi

Shigeru Ishiba, désigné vendredi par son parti, doit devenir officiellement mardi le Premier ministre du Japon, où il veut convoquer des élections législatives anticipées le 27 octobre avant de s'attaquer à une série de défis économiques, politiques et internationaux.

M. Ishiba, 67 ans, a remporté vendredi une course serrée à la tête du Parti libéral démocrate (PLD), formation au pouvoir quasiment sans interruption au Japon depuis 1955.

Il est quasiment assuré d'être élu mardi après-midi chef du gouvernement par les deux chambres du Parlement nippon, où le PLD dispose d'une majorité écrasante, et devait annoncer dans la foulée la composition de son gouvernement.

L'ancien secrétaire général de l'exécutif, Katsunobu Kato, est pressenti pour devenir ministre des Finances, tandis que Gen Nakatani serait chargé de la Défense et Takeshi Iwaya des Affaires étrangères, selon des médias locaux.

M. Ishiba, homme politique chevronné qui a déjà occupé deux postes ministériels - la Défense et l'Agriculture -, avait précédemment tenté à quatre reprises de prendre les rênes du PLD, sans succès.

"Restaurer la confiance du public"

Sa personnalité, qui divise au sein du parti, est à l'inverse de celle de son prédécesseur Fumio Kishida relativement populaire parmi les électeurs, selon les analystes.

La victoire de M. Ishiba "indique que le PLD a cherché un leader expérimenté avec un large soutien des électeurs pour diriger le parti lors des prochaines élections nationales", a déclaré Yuko Nakano du Centre d'études stratégiques et internationales.

Shigeru Ishiba (C), le nouveau chef du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir, arrive au siège du parti à Tokyo, le 1er octobre 2024 JIJI Press/AFP

"Si la coalition au pouvoir obtient un nouveau mandat, M. Ishiba aura l'occasion de remodeler la dynamique interne du parti et de restaurer la confiance du public, tout en s'attaquant aux défis plus vastes du Japon, notamment la stagnation économique ressentie par de nombreux électeurs et les préoccupations en matière de sécurité régionale", a ajouté Mme Nakano.

Parmi une série de défis sur les plans économique et politique ainsi que sur la scène internationale, M. Ishiba sera notamment confronté à l'atonie de la consommation des ménages nippons et à la faiblesse de la croissance des salaires, qui constituent un frein à la croissance du pays.

Shigeru Ishiba soutient la normalisation monétaire amorcée par la Banque du Japon cette année, une position qui a fait bondir le yen vendredi et entraîné la chute de la Bourse de Tokyo lundi, où les investisseurs craignent également la perspective de hausses d'impôts sur les sociétés.

La question préoccupante de la chute du taux de natalité au Japon - qui possède la population la plus âgée au monde derrière Monaco - devrait également figurer parmi ses priorités, M. Ishiba souhaitant notamment s'attaquer aux problèmes du nombre d'heures de travail et renforcer les aides aux parents.

Il devra également faire face à la défiance des électeurs envers son parti après une série de scandales politico-financiers qui l'ont ébranlé, et ont miné la cote de popularité de M. Kishida.

Tensions régionales

Au-delà des frontières nippones, le nouveau dirigeant aura également à gérer les tensions internationales, alors que son prédécesseur s'était engagé à doubler les dépenses de défense et à renforcer les liens avec les Etats-Unis et d'autres pays ébranlés par la montée en puissance de la Chine et le comportement de la Russie et de la Corée du Nord.

Montage photos diffusé le 18 septembre 2024 par le Bureau des relations publiques de l'état-major interarmées du ministère japonais de la Défense montrant le porte-avions chinois Liaoning (en haut) et deux destroyers lance-missiles de classe Luyang III (entre et bas) en mer, dans les eaux proches de la région d'Okinawa, au sud du Japon Japan's Ministry of Defense Joint Staff Office Public Relations/AFP/Archives

La semaine dernière, un navire de guerre japonais a franchi le détroit de Taïwan pour la première fois. Une semaine plus tôt, un porte-avions chinois avait navigué entre deux îles japonaises près de Taïwan.

Le Japon a également fait décoller des avions de chasse à plusieurs reprises ces dernières semaines pour répondre aux activités des avions russes et chinois, y compris dans son espace aérien.

M. Ishiba, qui s'est rendu à Taïwan en août, est favorable à la création d'une alliance militaire dans la région, sur le modèle de l'Otan et de son principe de défense collective.

"En remplaçant la Russie par la Chine et l'Ukraine par Taïwan, l'absence d'un système d'autodéfense collective comme celui de l'Otan en Asie signifie que des guerres sont susceptibles d'éclater parce qu'il n'y a pas d'obligation de défense mutuelle", a déclaré M. Ishiba dans un récent document d'orientation politique.