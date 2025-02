Jean-Christophe Lagarde perd toutes ses procédures en diffamation contre la journaliste Eve Szeftel

Eve Szeftel, directrice de la rédaction de Marianne, ancienne journaliste de l'AFP et autrice du livre "Le Maire et les barbares" a obtenu gain de cause dans l'ensemble des procédures en diffamation intentées contre elle par l'ex-député UDI Jean-Christophe Lagarde, a appris l'AFP vendredi.

"Ce jeudi 13 février, la cour d'appel de Paris a mis hors de cause Eve Szeftel, directrice de la rédaction de Marianne, pour de supposés faits de diffamation dénoncés par Jean-Christophe Lagarde", écrivent ses avocats dans un communiqué transmis à l'AFP.

La décision a été motivée par des vices de procédure liés à des délais de prescription.

"J'ai un sentiment d'écœurement de la justice. Jamais je n'ai pu obtenir un jugement sur le fond sur le livre et démontrer que c'est factuellement faux", a déclaré M. Lagarde à l'AFP.

Six actions avaient été intentées: une liée directement au livre "Le maire et les barbares" - jugée en première instance à Bobigny et dont la décision a été rendue jeudi en appel à Paris - et cinq visant des interviews de promotion de l'ouvrage.

Pour Alain Jakubowicz, François Zimeray et Catalina de la Sota, "avec cette décision, la justice met un point final au harcèlement judiciaire enduré durant plus de quatre années par notre cliente, une journaliste courageuse qui a pris tous les risques pour dévoiler les dérives de la démocratie locale".

Jean-Christophe Lagarde, le 22 janvier 2022 à Vincennes, près de Paris AFP/Archives

Dans son livre, Eve Szeftel dénonçait des pratiques clientélistes à Bobigny et Drancy, villes de la cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis dont Jean-Christophe Lagarde a été le député pendant deux décennies.

Les agissements de celui qui a aussi été maire de Drancy de 2001 à 2017 y sont décortiqués.

"Le Maire et les barbares", publié en 2020, se concluait par l'évocation d'un "pacte entre un élu de la droite locale et des jeunes issus des cités de la ville". "Le député de Seine-Saint-Denis a deux visages, l'un pour les médias, l'autre pour les électeurs", écrit Mme Szeftel.

Au-delà du communautarisme décrit par la journaliste, elle soutient que "c'est aussi l'histoire d'un pacte avec un milieu criminel, d'où est issue une partie du gang des barbares", qui a séquestré et torturé à mort le jeune juif Ilan Halimi en 2006.

"On peut me reprocher beaucoup de choses mais ce qu'il y a dans le livre n'a aucun sens", a affirmé M. Lagarde, critiquant un "monceau de mensonges".

Fin 2022, Jean-Christophe Lagarde a été condamné à deux ans d'inéligibilité pour avoir fourni un emploi fictif à sa belle-mère. Depuis, il n'a plus de fonctions politiques.