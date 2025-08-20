Jean-Pierre Papin rejoint RMC comme consultant

Légende de l'OM et Ballon d'or 1991, l'ancien footballeur Jean-Pierre Papin rejoint la radio RMC comme consultant, a annoncé cette dernière mercredi.

Chaque dimanche, de 17H00 à 19H30, JPP interviendra dans "L'Intégrale foot" pour le multiplex des matches de L1, aux côtés de la journaliste Carine Galli, autre recrue de la radio.

En plus de sa présence le dimanche, il sera également chroniqueur dans l'émission "Rothen s'enflamme" menée par l'ancien joueur Jérôme Rothen, du lundi au vendredi de 18H00 à 20H00.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l'AC Milan en 1994, Jean-Pierre Papin, 61 ans, a marqué 30 buts en 54 sélections en équipe de France. Sa carrière est intimement liée à l'Olympique de Marseille, où il a joué de 1986 à 1992.

Au temps de sa splendeur, l'attaquant était l'une des personnalités les plus connues de France tous domaines confondus, ce qui lui avait valu d'avoir sa marionnette dans l'émission satirique "Les Guignols de l'info" sur Canal+.