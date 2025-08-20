Jean-Pierre Papin rejoint RMC comme consultant

Le
20 Aoû. 2025 à 14h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Jean-Pierre Papin le 5 mars 2023, à Rennes

Jean-Pierre Papin le 5 mars 2023, à Rennes

AFP/Archives
LOIC VENANCE
Partager 1 minute de lecture

Légende de l'OM et Ballon d'or 1991, l'ancien footballeur Jean-Pierre Papin rejoint la radio RMC comme consultant, a annoncé cette dernière mercredi.

Chaque dimanche, de 17H00 à 19H30, JPP interviendra dans "L'Intégrale foot" pour le multiplex des matches de L1, aux côtés de la journaliste Carine Galli, autre recrue de la radio.

En plus de sa présence le dimanche, il sera également chroniqueur dans l'émission "Rothen s'enflamme" menée par l'ancien joueur Jérôme Rothen, du lundi au vendredi de 18H00 à 20H00.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l'AC Milan en 1994, Jean-Pierre Papin, 61 ans, a marqué 30 buts en 54 sélections en équipe de France. Sa carrière est intimement liée à l'Olympique de Marseille, où il a joué de 1986 à 1992.

Au temps de sa splendeur, l'attaquant était l'une des personnalités les plus connues de France tous domaines confondus, ce qui lui avait valu d'avoir sa marionnette dans l'émission satirique "Les Guignols de l'info" sur Canal+.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

À l'approche de la rentrée scolaire, le syndicat CGT appelle à boycotter les fournitures du papetier Hamelin en dénonçant la situation des salariés d'une filiale en Charente, &quot;sans ressources&quot; après un plan social suivi d'une liquidation judiciaire
International

Rentrée scolaire: la CGT appelle à boycotter les fournitures du groupe Hamelin

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025
Économie

Wall Street évolue en baisse, attend un signe de la Fed

Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le 25 juin 2025 à Washington.
Économie

USA: Trump appelle à la démission d'une responsable de la Réserve fédérale

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Guerre à Gaza: Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour détruire les derniers bastions du Hamas

International

Crise Netanyahu-Macron: le Crif dénonce de "vaines polémiques", la gauche une "instrumentalisation" de l'antisémitisme

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?