Jeu vidéo: "Clair Obscur: Expedition 33", une plongée très "fantasy" dans la "Belle Époque"

A l'approche de sa sortie mondiale, le jeu vidéo "Clair Osbcur: Expedition 33", première production du studio français indépendant Sandfall Interactive, possède déjà une solide communauté de fans avides de découvrir son univers postapocalyptique mâtiné d'un esprit "Belle Epoque" très "fantasy".

Disponible jeudi sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et sur PC, ce jeu de rôle "tour par tour" a déjà été inscrit par plus d'un million de joueurs sur leur "liste de souhaits", selon les responsables de ce studio né en 2020 et implanté à Montpellier, dans le sud de la France.

Ce chiffre, rare pour un jeu développé par un studio indépendant, est "hyper encourageant" et "présage un bon retour critique et commercial", s'enthousiasme l'un des trois fondateurs du studio, François Meurisse, quelques jours avant la sortie du jeu.

"On arrive au terme de quatre ans de production, et même plus longtemps pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, on est à un moment crucial", ajoute le jeune homme, sans pour autant afficher de signe de nervosité.

Des animateurs du studio Sandfall interactive travaille sur le jeu "Clair Obscur, Expedition 33" à Montpellier le 10 avril 2025 AFP

Installés derrière une multitude d'écrans, au premier étage d'une belle maison de maître au style "Art Déco" qui colle bien avec l'esprit du jeu, avec ses hauts plafonds, sa salle de bain rehaussée de marbre et son grand jardin pour les apéros, la vingtaine de salariés, graphistes et développeurs paraissent également sereins.

A ce stade, les disques Blu-ray ont déjà été gravés et expédiés et il s'agit surtout de corriger les petits défauts qui pourraient encore apparaître afin que les mises à jour puisse être mises en ligne dès le jour "J", explique l'un d'eux.

Combats acharnés

Pour le joueur, l'aventure "Expedition 33" débutera à "Lumière", une ville située sur une île dont les édifices emblématiques (une Tour Eiffel, un Arc de Triomphe, une Place de la Bastille...) en rappellent une autre.

Mais si les passants sont vêtus à la mode 1900, la plupart des bâtiments tiennent à peine debout, victimes d'une catastrophe dont la nature sera dévoilée petit à petit.

Un manager du studio Sandfall Interactive joue au nouveau jeu "Clair Obscur, Expedition 33" le 10 avril 2025 à Montpellier AFP

Tout aussi intrigant, un gigantesque monolithe, qu'on aperçoit de l'autre côté de la mer, affiche un nombre --34-- correspondant à l'âge auquel les habitants de la cité "s'effacent" et se transforment en fleurs.

Pire, une énigmatique "Peintresse" abaisse cet âge tous les ans, lors du "jour du gommage", réduisant d'autant l'espérance de vie.

Dans la peau de Gustave, Maelle, Lune, Sciel ou encore "Monoco le Gestral", le joueur devra quitter l'île et explorer l'autre rive, un vaste continent où l'attendent, au milieu de paysages de forêts et de ruines, les sbires surarmés de la Peintresse.

Entre les belles séquences de cinématiques, le joueur-explorateur devra livrer des combats acharnés pour espérer atteindre le 33e niveau, ce qui devrait lui prendre au minimum une trentaine d'heures, et le double pour explorer l'ensemble de l'univers et résoudre les énigmes annexes.

L'histoire offre également son lot de retournements de situation "imprévisibles", selon ses concepteurs, qui ont fait le choix de ne pas afficher à l'écran de carte permettant de se situer.

Catalogue

Au sein du studio, Guillaume Broche joue le rôle clé de "directeur créatif" du jeu, qu'il a suivi de bout en bout.

Le chef développeur du jeu "Clair Obscur, Expedition 33" présente ce nouveau jeu développé par le studio Sandfall Interactive, le 10 avril 2025 à Montpellier AFP

C'est lui qui a eu l'idée de cette aventure, il y a plus de cinq ans, et l'envie de la faire fonctionner sur le mode du "jeu de rôle", à la manière de la célèbre licence "Final Fantasy", mais en situant l'action dans un environnement inspiré de la France de la fin du XIXe début du XXe siècle.

Alors employé en Suède par le géant français Ubisoft, ce passionné de jeu vidéo parle de son projet à un collègue, Tom Guillermin, lui aussi chez Ubisoft. A la fin du premier confinement, ils s'associent à François Meurisse et fondent leur studio à Montpellier, ville où l'industrie du jeu vidéo est présente de longue date.

En 2022, les trois jeunes entrepreneurs se rapprochent, lors d'un salon spécialisé à San-Francisco, de l'éditeur londonien Kepler Interactive, qui leur apporte de nouveaux financements et prend en mains les activités marketing et distribution du studio.

Ce partenaire anglais leur permet aussi de se faire connaître à l'international. Et, en juin 2024, l'Américain Microsoft annonce qu'"Expedition 33" intégrera le catalogue de jeux de ses consoles XBox, ainsi que son service d'abonnement Game Pass. Depuis, l'intérêt, et l'attente, n'ont fait que croître.