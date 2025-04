Jeu vidéo: la console Switch 2 de Nintendo sera disponible le 5 juin

Par Kilian FICHOU et Daxia ROJAS avec Caroline GARDIN à Tokyo

Comment succéder à la console la plus vendue de ces dernières années? Le géant japonais des jeux vidéo Nintendo va tenter de répondre à cette question en donnant des détails sur la Switch 2

Manettes magnétiques, écran large et micro intégré: très attendue de ses fans, la console Switch 2 sera disponible le 5 juin, a annoncé mercredi le géant japonais des jeux vidéo Nintendo, même si son prix élevé, comme celui de ses jeux, suscite déjà des critiques.

Cette nouvelle machine, qui succède à la première Switch lancée en 2017 et écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde, conserve son concept de console hybride jouable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision.

Elle disposera notamment d'un écran plus grand, de manettes amovibles et magnétiques pouvant être utilisées comme une souris et d'une fonctionnalité, baptisée "Game Chat", permettant grâce à un micro intégré de discuter avec d'autres joueurs en simultané, a détaillé Nintendo lors d'un "direct" suivi par près de 4 millions de personnes.

"La Switch 2 représente la prochaine étape du jeu à domicile, accessible partout, grâce à huit années de jeu et de découvertes qui ont débuté avec la Nintendo Switch", a assuré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, dans un communiqué.

Son prix: 469,99 euros en Europe (449,99 dollars aux États-Unis), alors que sa devancière avait été lancée à 329,99 euros.

Les exemplaires physiques des jeux coûteront entre 80 et 90 euros, soit 10 euros de plus que leur version numérique, selon le site internet de Nintendo.

Une tarification élevée, qui a rapidement été critiquée par joueurs et experts.

"Des jeux à 80 dollars, c'est un choix", a asséné sur X, Daniel Ahmad, analyste de la firme Niko Partners. "Ce n'est pas dû aux droits de douane d'ailleurs. Les jeux Nintendo sont fabriqués au Japon et les droits de douane ne s'appliquent pas aux biens numériques", a-t-il ajouté.

Parmi les jeux disponibles à son lancement, on trouvera "Mario Kart World", nouveau volet développé exclusivement pour la Switch 2 d'une des séries les plus populaires du groupe.

Ont également été présentés "Donkey Kong Bananza", jeu d'aventure en 3D avec le singe de l'univers Nintendo prévu pour le 17 juillet, "Kirby Air Riders", par le créateur de la série "Smash Bros", un nouveau "Hyrule Warriors", série annexe à la saga Zelda, ou "The Duskbloods", jeu exclusif à la Switch 2, prévu en 2026, du studio japonais From Software, auteur de "Elden Ring".

Droits de douane et incertitudes -

Cette nouvelle console ne constitue pas une révolution pour Nintendo comme ce fut le cas en 2006 avec la reconnaissance des mouvements introduite par la Wii, mais selon Hideki Yasuda, analyste pour l'entreprise japonaise Toyo Securities, ce que les joueurs " désirent avant tout, c'est simplement une meilleure performance".

Les rumeurs de la presse spécialisée font état d'une possible sortie en juin et M. Yasuda estime que 6 millions de consoles seront disponibles dès le lancement AFP

L'expert estime que 6 millions de consoles seront disponibles dès le lancement. A terme, Nintendo pourrait écouler 19 millions d'unités sur l'exercice fiscal 2025 et 21 millions l'année suivante, selon Toyo Securities.

Mat Piscatella, analyste pour le cabinet spécialisé Circana, a parié de son côté sur 4,3 millions de consoles disponibles pour le marché américain tout en s'interrogeant sur la capacité de production du géant japonais.

"Étant donné les incertitudes du marché autour des droits de douane, et tout ce qui se passe aux États-Unis, nous verrons combien d'unités seront disponibles. La demande sera là, mais quid de l'offre ?", a-t-il commenté sur le réseau social Bluesky.

- Coup de fouet

Alors que l'industrie du jeu vidéo connait une crise de croissance à travers le monde, marquée par des vagues de licenciement, l'arrivée de la Switch 2 devrait quoi qu'il en soit redonner un coup de fouet aux ventes de consoles, en perte de vitesse.

En dévoilant quelques images d'un "Mario Kart" lors de sa courte présentation en janvier, Nintendo a montré qu'il en avait sous le capot en remettant au goût du jour une de ses séries les plus populaires AFP

L'annonce récente par la marque de la possibilité de prêter les versions numériques des titres Switch à son entourage via des "cartes de jeu virtuelles" pourrait également être un moyen d'inciter les consommateurs à investir dans une deuxième console en facilitant les échanges.

Dès vendredi, de premiers joueurs tirés au sort pourront tester la nouvelle console au Grand Palais à Paris, dans le cadre d'une série d'événements organisés dans plusieurs villes à travers le monde, comme New York et Tokyo.