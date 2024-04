Jeu vidéo: "World of Warcraft" et "Overwatch" vont retrouver la Chine

"World of Warcraft" et d'autres jeux vidéo à succès comme "Overwatch 2" vont revenir en Chine dès cet été, ont annoncé mercredi leur développeur américain et son partenaire local, plus d'un an après leur retrait en raison d'un différend.

La société de développement et d'édition de jeux vidéo Blizzard et le mastodonte chinois du secteur Netease ont annoncé dans un communiqué être parvenus à un nouvel accord.

"Les jeux vidéo adorés de Blizzard Entertainment, qui ont captivé des millions des joueurs en Chine, retourneront sur le marché (...) à partir de cet été", ont-elles indiqué.

"Hearthstone" et d'autres titres des franchises "World of Warcraft" (souvent abrégé en "WoW") ou "Overwatch" vont aussi revenir sur le marché chinois, ont-elles ajouté.

Des internautes chinois se sont réjouis du retour des jeux du développeur californien.

Sur le réseau social Weibo, "Blizzard annonce son retour" ou encore "NetEase et Blizzard se remarient" figurent mercredi en tête des tendances de recherche.

"Aujourd'hui, notre vieil ami (...) fait son retour, notre jeu préféré revient", écrit l'internaute spécialiste des jeux vidéo Scarlet Bunny.

"Reviens à la vie, mon bien-aimé!", s'enthousiasme un autre utilisateur.

Les serveurs chinois de WoW et d'autres jeux avaient été désactivés en janvier 2023, suscitant une vague de colère et de tristesse chez leurs adeptes.

Immensément populaire dans le monde, notamment dans les années 2000, "World of Warcraft" est un jeu de rôle en ligne multijoueur qui se déroule dans un univers médiéval-fantastique.

"Une super décision"

Photo du logo de développeur américain de jeux vidéo Blizzard prise à Shanghai le 30 juillet 2021 CNS/AFP/Archives

Blizzard a commencé à proposer ses jeux en Chine en 2008 via une collaboration avec NetEase, les développeurs étrangers étant obligés de s'associer avec un partenaire local pour entrer sur le marché chinois.

Mais les deux entreprises avaient annoncé en novembre 2022, après 14 ans de coopération, que les discussions pour renouveler les contrats d'exploitation n'avaient pas abouti.

"Après avoir poursuivi les discussions durant l'année écoulée, Blizzard Entertainment et NetEase sont heureux de s'aligner sur une voie à suivre pour soutenir à nouveau les joueurs de Chine continentale", ont déclaré les deux sociétés dans leur communiqué.

"Le fait que Blizzard et Netease collaborent à nouveau, c'est une super décision", déclare à l'AFP Tian Yiran, 21 ans, qui travaille à Pékin dans l'organisation d'expositions.

"Du point de vue de Blizzard, la Chine est un marché que l'entreprise ne pouvait évidemment pas ignorer", explique le jeune homme, qui jouait notamment à Starcraft 2 avant la suspension des serveurs et est "impatient" de pouvoir y rejouer.

Même enthousiasme du côté de Fu Tianze, un Pékinois de 28 ans qui travaille dans l'immobilier et est fan d'Overwatch.

"A l'époque j'étais super déçu que Blizzard sorte du marché chinois. Je suis adulte, donc j'avais accepté cet état de fait", explique-t-il à l'AFP.

"Mais on attendait tous de savoir avec qui Blizzard allait coopérer pour revenir en Chine. Le fait que ce soit à nouveau Netease, ça va faciliter les choses. Je suis excité de bientôt retrouver mon compte!"

Restrictions

La nouvelle de ce retour est un coup de pouce bienvenu pour NetEase qui, à l'instar de nombreux géants de la technologie chinois, a connu des années difficiles en raison de la politique gouvernementale visant le secteur des jeux vidéo.

Depuis 2021, les moins de 18 ans ne sont autorisés à jouer en ligne qu'entre 20H00 et 21H00 les vendredis, samedis et dimanches pendant la période scolaire.

En outre, les joueurs sont tenus d'utiliser leur carte d'identité lorsqu'ils s'inscrivent pour jouer en ligne, afin de s'assurer que les mineurs ne mentent pas sur leur âge.

Il est également interdit aux entreprises d'offrir des services de jeux en ligne aux jeunes en dehors des heures fixées par le gouvernement.

La fin du gel des licences de jeux avait laissé espérer que les restrictions portées à ce secteur s'étaient assouplies.

Mais en décembre, un projet de directives visant à limiter les achats intégrés dans les jeux via des microtransactions et à prévenir les comportements obsessionnels a fait chuter les actions de NetEase et de ses rivaux.

Les autorités ont fait marche arrière un jour plus tard, annonçant que les règles seraient révisées, sans toutefois donner de détails.