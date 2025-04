Jeux vidéo: à Paris, la Switch 2 de Nintendo se laisse approcher

Quelques jours avant de présenter la Switch 2 au grand public, le géant japonais des jeux vidéo Nintendo a convié à Paris la presse européenne pour essayer en avant-première sa nouvelle console, lors d'un événement auquel l'AFP a pu assister.

Comme en 2017 pour la première Switch, le constructeur a investi une aile du Grand Palais pour dévoiler son nouveau produit tout juste annoncé, et déjà très critiqué pour son prix élevé (469 euros), tout comme celui de ses jeux (entre 80 et 90 euros pour les versions physiques), au lancement prévu le 5 juin.

Près d'une quinzaine d'entre eux - dont certains exclusifs à la Switch 2 - étaient accessibles sur des dizaines de bornes réparties sur deux étages.

Une console de jeu vidéo Nintendo Switch 2 et l'écran de démarrage du jeu Mario Kart World au Grand Palais à Paris, le 2 avril 2025 AFP

Plus imposante et dotée d'un plus grand écran LCD, la Switch 2 perpétue le concept de machine hybride jouable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision, qui a fait son succès de son aînée.

"La console est très agréable à prendre en main, très légère", s'enthousiasme Nicolas Dixmier, du site jeuxvideo.com. Selon Nintendo, elle dispose aussi d'une plus grande batterie assurant "entre 2 et 6,5 heures" d'autonomie.

"Super Nintendo Switch"

Lors d'une table ronde avec les journalistes, les trois créateurs japonais de la console ont confié avoir planché dessus depuis 2019. Et beaucoup hésité sur son nom.

Un temps envisagé, l'appellation "Super Nintendo Switch", en référence à sa console phare du début des années 90, a été abandonnée au profit d'un nom reflétant davantage la continuité avec sa prédécesseur, selon eux.

Toujours de la partie, les manettes amovibles - les "joy con" - sont désormais attachées magnétiquement à la console et se libèrent grâce à une gâchette.

Les manettes amovibles Joy-con pour la console de jeux vidéo Nintendo Switch 2 exposées au Grand Palais à Paris, le 2 avril 2025 AFP

Détachées, elles peuvent s'utiliser comme une souris d'ordinateur, une fonctionnalité dont le potentiel se révèle avec les jeux de tir comme "Metroid Prime 4" ou de stratégie comme "Civilization VII".

"Nous avons fait en sorte qu'elle fonctionne même sur le pantalon", s'est amusé Kouichi Kawamoto, l'un des créateurs, en référence à l'utilisation nomade de la console.

Hormis ces petites nouveautés, les habitués de la première version, vendue à 150 millions d'exemplaires dans le monde, ne seront pas dépaysés.

"On ne peut pas dire que je suis impressionné", assène Alexander Bohn-Elias, du site spécialisé Eurogamer Germany.

"Les nouvelles fonctionnalités sont intéressantes mais je ne suis pas sûr que ça en fasse un achat indispensable dès le premier jour", abonde Paul Hinrich Aeils, du média allemand Gamestar, regrettant une offre de jeux au lancement "un peu mince".

"Palier" franchi

Proposant des courses à 24 concurrents et la possibilité de se balader à sa guise entre les circuits, "Mario Kart World" avait les honneurs d'un étage entier pour ce nouvel épisode de l'une des séries les plus populaires de Nintendo, qui accompagnera la sortie de la console.

Un invité joue à Mari Kart World de la nouvelle console de jeu vidéo Nintendo Switch 2 lors de la présentation mondiale au Grand Palais à Paris, le 2 avril 2025 AFP

Parmi les autres nouveautés: le jeu d'aventure en 3D "Donkey Kong Bananza", qui met en scène le célèbre singe de la marque dans un monde où tout est destructible à coups de poings, et une version améliorée du jeu de l'oie version Nintendo "Mario Party Jamboree" exploitant la nouvelle fonctionnalité de chat vocal.

Le constructeur japonais a également mis l'accent sur la possibilité d'améliorer les graphismes et les fonctionnalités de certains jeux de la première Switch.

Mais un élément est venu troubler cette présentation: le prix de la console et de ses jeux, chaudement débattu dans les allées du Grand Palais alors que Nintendo s'est toujours placé comme un constructeur aux produits accessibles face à ses concurrents Sony et Microsoft.

"Un palier a été franchi, c'est un peu inquiétant pour la suite", estime Nicolas Dixmier.

Vendredi, c'est au tour des fans tirés au sort par Nintendo de mettre la main sur la Switch 2 à Paris et à New York, premières étapes d'une série d'événements organisés dans plusieurs villes à travers le monde.