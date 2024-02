JO-2024: le gouvernement invite les particuliers à éviter les livraisons de colis pendant la compétition

Le gouvernement invite les particuliers à éviter les livraisons de colis l'été prochain, durant la période des Jeux olympiques et celle des Jeux paralympiques

Le gouvernement invite les particuliers à éviter "dans la mesure du possible" les livraisons de colis l'été prochain, durant la période des Jeux olympiques et celle des Jeux paralympiques, peut-on lire sur le site "Anticiper les Jeux".

"Dans la mesure du possible, nous vous invitons à anticiper vos commandes de colis pour que ces derniers soient livrés avant le 24 juillet, après le 8 septembre ou entre les deux olympiades, soit entre le 12 et le 27 août 2024", précise le ministère des Transports dans le cadre de cette campagne lancée le 29 janvier.

Dans le cas où des livraisons devraient tout de même avoir lieu durant ces Jeux, le gouvernement demande à "privilégier des livraisons à des heures et des jours avec moins de trafic" et "à vélo ou à pied", ou alors en points relais "en dehors des périmètres de sécurisation (zones rouges et bleues)".

"C’est un message d’information et d’incitation", donné "le plus en amont possible", a indiqué le ministère des Transports sollicité par l'AFP.

"L’objectif reste quand même le maximum de continuité dans l’activité habituelle", a-t-il souligné.

Interrogée à ce sujet par l'AFP, La Poste a dit "comprend(re) l’impérieuse nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes pendant les Jeux".

Le groupe public travaille "en ce moment à des plans de continuité d’activité pour assurer au mieux la livraison des colis de ses clients dans le respect des dispositions prises par les autorités", a-t-il ajouté.

Les Jeux olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août.

Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre.