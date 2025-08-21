JO-2030: Veynes, "étoile ferroviaire" en déclin, rêve de trains

La petite gare de Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère

Les Jeux olympiques 2030 vont-ils comme promis faire revivre les petites lignes ferroviaires en déclin des Hautes-Alpes? À "Veynes-la cheminote", où le guichet SNCF a fermé il y a quelques mois, ces annonces sont accueillies avec prudence.

Le 27 juin, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur annonçait au côté du gouvernement un plan d'investissement "historique" de 520 millions d'euros, dont 342 millions pour le ferroviaire dans la perspective des JO d'hiver dans les Alpes. Sont notamment prévus une réduction du temps de trajet Marseille-Briançon, la création d'un pôle d'échanges multimodal à Briançon et des aménagements dans certaines gares.

Il s'agit d'"une chance unique de répondre aux attentes actuelles tout en laissant un héritage concret pour le développement des mobilités", a fait valoir le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. De quoi "bouleverser la vie" des habitants des Hautes-Alpes, département enclavé et privé d'autoroute, a renchéri son président Jean-Marie Bernard (LR).

Veynes, ville de 3.200 habitants blottie dans une vallée alpine, est directement concernée: son positionnement fait d'elle une "étoile ferroviaire", c'est-à-dire un carrefour recevant plusieurs lignes TER (Marseille, Briançon, Grenoble et Valence) ainsi que le train de nuit Paris-Briançon.

Pains de glace

Hasard du calendrier, Veynes célèbre justement cette année les 150 ans de l'arrivée du chemin de fer sur ses terres, véritable révolution à l'époque.

Rapidement promue au statut de centre d'entretien et de formation, "Veynes-la-cheminote" abritera jusqu'à 700 familles d'employés du rail dans les années 1930, ce qui la préservera de l'exode rural.

Des voies ferrées à Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère AFP

Ses puissantes locomotives à vapeur tracteront un peu de tout: du bois, des militaires, des enfants en colonies, des moutons en transhumance et même des pains de glace extraits des glaciers alpins.

Ces belles heures semblent pourtant loin: le Buffet de la gare qui jouxte la voie s'est mué depuis 2020 en épicerie-recyclerie associative. Le guichet SNCF est fermé depuis décembre 2024, remplacé une poignée d'heures par semaine par une équipe mobile chargée d'"accompagner les usagers vers les automates", et qui se déplace -en voiture- de ville en ville.

Au poste d'aiguillage, qui supervise le passage d'une trentaine de rames par jour, on vient d'apprendre que l'une des trois voies permettant le croisement des trains en gare, "non conforme", va fermer pour un an. "Ça impacte tout le plan de transports", soupirent les employés.

Pas de révolution

Pour ce qui est des JO, "on n'attend pas de révolution", résume Alexandra Pourroy, membre du collectif Mobil'Hautes-Alpes, créé en 2020 à Gap pour promouvoir des alternatives à l'usage de la voiture individuelle.

Selon une enquête de 2021, 82% des Hauts-Alpins "aimeraient" utiliser d'autres modes de transport mais ne le font pas faute de services adaptés, souligne le collectif qui plaide pour que les trains marquent, au minimum, l'arrêt dans les gares fermées.

Le petite gare de Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère AFP

Un autre groupe local de défense du rail, le collectif de l’Étoile ferroviaire de Veynes, dit réclamer en vain depuis des années des aménagements "à coût zéro" sur des correspondances inadaptées ou des problèmes de doublons car/train, explique Nicole Tagand, l'une de ses membres.

"On a vraiment de quoi remplir des trains du matin au soir" mais les nouveaux engagements des dirigeants de la région apparaissent "peu précis", critique-t-elle. "En tant que collectif, on n'est pas pour ou contre les JO, ce n'est pas notre question. On est là pour que notre étoile ferroviaire vive, qu'elle rayonne, c'est-à-dire qu'elle rende service aux gens qui habitent les territoires".

Gérald Griffit, conducteur de train et élu municipal à Veynes, met en garde lui aussi contre le risque de mesures purement "one-shot" mais espère néanmoins du mieux: "Je ne dis pas qu'on aura le RER parisien: mais on aura déjà une réponse à la question du train du quotidien. On pourra avoir 2-3 trains pour pouvoir aller travailler à Gap avant 8H00. Ça sera déjà énorme", souligne-t-il.

Mais beaucoup s'inquiètent aussi des conséquences de la mise en concurrence d'une partie des lignes locales: attribuée en octobre 2025, elle devrait entrer en vigueur fin 2029, soit très peu de temps avant les JO. La SNCF et le groupe franco-allemand Transdev sont candidats.