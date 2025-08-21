JO-2030: Veynes, "étoile ferroviaire" en déclin, rêve de trains

Le
21 Aoû. 2025 à 16h30 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Amélie HERENSTEIN
© 2025 AFP
La petite gare de Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère

La petite gare de Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère

AFP
JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Partager 4 minutes de lecture

Les Jeux olympiques 2030 vont-ils comme promis faire revivre les petites lignes ferroviaires en déclin des Hautes-Alpes? À "Veynes-la cheminote", où le guichet SNCF a fermé il y a quelques mois, ces annonces sont accueillies avec prudence.

Le 27 juin, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur annonçait au côté du gouvernement un plan d'investissement "historique" de 520 millions d'euros, dont 342 millions pour le ferroviaire dans la perspective des JO d'hiver dans les Alpes. Sont notamment prévus une réduction du temps de trajet Marseille-Briançon, la création d'un pôle d'échanges multimodal à Briançon et des aménagements dans certaines gares.

Il s'agit d'"une chance unique de répondre aux attentes actuelles tout en laissant un héritage concret pour le développement des mobilités", a fait valoir le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. De quoi "bouleverser la vie" des habitants des Hautes-Alpes, département enclavé et privé d'autoroute, a renchéri son président Jean-Marie Bernard (LR).

Veynes, ville de 3.200 habitants blottie dans une vallée alpine, est directement concernée: son positionnement fait d'elle une "étoile ferroviaire", c'est-à-dire un carrefour recevant plusieurs lignes TER (Marseille, Briançon, Grenoble et Valence) ainsi que le train de nuit Paris-Briançon.

Pains de glace

Hasard du calendrier, Veynes célèbre justement cette année les 150 ans de l'arrivée du chemin de fer sur ses terres, véritable révolution à l'époque.

Rapidement promue au statut de centre d'entretien et de formation, "Veynes-la-cheminote" abritera jusqu'à 700 familles d'employés du rail dans les années 1930, ce qui la préservera de l'exode rural.

Des voies ferrées à Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère

Des voies ferrées à Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère

AFP
JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Ses puissantes locomotives à vapeur tracteront un peu de tout: du bois, des militaires, des enfants en colonies, des moutons en transhumance et même des pains de glace extraits des glaciers alpins.

Ces belles heures semblent pourtant loin: le Buffet de la gare qui jouxte la voie s'est mué depuis 2020 en épicerie-recyclerie associative. Le guichet SNCF est fermé depuis décembre 2024, remplacé une poignée d'heures par semaine par une équipe mobile chargée d'"accompagner les usagers vers les automates", et qui se déplace -en voiture- de ville en ville.

Au poste d'aiguillage, qui supervise le passage d'une trentaine de rames par jour, on vient d'apprendre que l'une des trois voies permettant le croisement des trains en gare, "non conforme", va fermer pour un an. "Ça impacte tout le plan de transports", soupirent les employés.

Pas de révolution

Pour ce qui est des JO, "on n'attend pas de révolution", résume Alexandra Pourroy, membre du collectif Mobil'Hautes-Alpes, créé en 2020 à Gap pour promouvoir des alternatives à l'usage de la voiture individuelle.

Selon une enquête de 2021, 82% des Hauts-Alpins "aimeraient" utiliser d'autres modes de transport mais ne le font pas faute de services adaptés, souligne le collectif qui plaide pour que les trains marquent, au minimum, l'arrêt dans les gares fermées.

Le petite gare de Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère

Le petite gare de Clelles, sur la ligne régionale entre Grenoble et Gap, le 18 août 2025 en Isère

AFP
JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Un autre groupe local de défense du rail, le collectif de l’Étoile ferroviaire de Veynes, dit réclamer en vain depuis des années des aménagements "à coût zéro" sur des correspondances inadaptées ou des problèmes de doublons car/train, explique Nicole Tagand, l'une de ses membres.

"On a vraiment de quoi remplir des trains du matin au soir" mais les nouveaux engagements des dirigeants de la région apparaissent "peu précis", critique-t-elle. "En tant que collectif, on n'est pas pour ou contre les JO, ce n'est pas notre question. On est là pour que notre étoile ferroviaire vive, qu'elle rayonne, c'est-à-dire qu'elle rende service aux gens qui habitent les territoires".

Gérald Griffit, conducteur de train et élu municipal à Veynes, met en garde lui aussi contre le risque de mesures purement "one-shot" mais espère néanmoins du mieux: "Je ne dis pas qu'on aura le RER parisien: mais on aura déjà une réponse à la question du train du quotidien. On pourra avoir 2-3 trains pour pouvoir aller travailler à Gap avant 8H00. Ça sera déjà énorme", souligne-t-il.

Mais beaucoup s'inquiètent aussi des conséquences de la mise en concurrence d'une partie des lignes locales: attribuée en octobre 2025, elle devrait entrer en vigueur fin 2029, soit très peu de temps avant les JO. La SNCF et le groupe franco-allemand Transdev sont candidats.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Un vaste coup de filet contre la cybercriminalité en Afrique a mené à 1.209 interpellations et près de 100 millions de dollars recouvrés, indique Interpol vendredi
Économie

Cybercriminalité en Afrique: plus de 1.200 arrestations dans une vaste opération, selon Interpol

La militante suédoise Greta Thunberg et des membres d'Extinction Rebellion bloquent l'accès au siège social de la banque DNB à Oslo, le 22 août 2025 en Norvège
Économie

Nouvelle action d'Extinction Rebellion contre des institutions financières à Oslo

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris prudente en attendant Jerome Powell

44.53333, 5.81667

À la une

International

L'armée israélienne menace de détruire Gaza-ville: quels sont ses objectifs?

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Sport

AfroBasket 2025: le Mali, le Sénégal, l'Angola et le Cameroun qualifiés en demi-finales

International

États-Unis : les 55 millions de personnes détenteurs de visa américain vont faire face à des contrôles renforcés

Afrique

Guinée: au moins 15 morts dans un glissement de terrain, des disparus recherchés

Afrique

Présidentielle en Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être le candidat de "l'alternative"

International

Thaksin, figure de la politique thaïlandaise, acquitté du crime de lèse-majesté

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?