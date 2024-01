Jusqu'ici réticent, le YouTubeur MrBeast rejoint finalement X

Jusqu'ici réticent à l'idée de rejoindre X (ex-Twitter), le YouTubeur le plus populaire du monde, l'Américain MrBeast, a publié sa première vidéo sur le réseau social d'Elon Musk, donnant au passage un coup d'accélérateur bienvenu à la plateforme.

"Je suis curieux de voir combien de revenus publicitaires une vidéo peut générer sur X donc je reposte ceci pour tester. J'en dirai plus sur les revenus publicitaires la semaine prochaine", explique MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, le YouTubeur le plus suivi de la planète avec plus de 230 millions d'abonnés, dans une vidéo tweetée lundi soir.

La vidéo, dans laquelle l'influenceur teste plusieurs voitures de sports, a été vue par près de 50 millions de personnes tout juste 14 heures après avoir été mise en ligne.

Alors qu'Elon Musk cherchait le mois dernier à l'inciter à rejoindre son réseau, MrBeast avait estimé que même un milliard de vues sur X "ne suffirait pas à financer ne serait-ce qu'une partie" de ses coûts de production.

"Mais je suis prêt à tester ça dès lors que la monétisation démarre", a-t-il ajouté dans un tweet.

L'arrivée sur le réseau social de MrBeast a été saluée par la directrice générale de X, Linda Yaccarino, qui a rappelé avoir signé plusieurs accords la semaine dernières avec des personnalités aux Etats-Unis.

"Nous construisons en temps réel un véritable écosystème vidéo... Qui est le suivant?", a-t-elle posté sur son compte X.

X a signé des accords avec l'ancien présentateur de CNN Don Lemon, l'ex-élue démocrate au Congrès Tulsi Gabbard ou encore l'animateur radio Jim Rome.

Autre prise notable, Tucker Carlson, l'une des voix les plus influentes de l'Amérique conservatrice qui a lancé l'année dernière une émission sur X juste après son licenciement par Fox.

M. Carlson a cependant annoncé qu'il lancerait son propre service de diffusion de vidéos cette année.

Elon Musk a racheté le réseau en 2022, rebaptisé X, et espère en fait une "application à tout faire", à la fois réseau social, service de streaming et site d'achats en ligne.

Mais ses décisions à la tête de l'entreprise ont surtout provoqué une chute du nombre d'utilisateurs ainsi que le départ de nombreuses entreprises, qui ne souhaitent plus financer de publicités sur X.

Elon Musk a amèrement critiqué les annonceurs, déclarant qu'ils pourraient couler son entreprise.

Mais leur exode s'est accéléré lorsque le milliardaire a approuvé des messages mêlant antisémitisme et théorie du complot sur la plateforme.