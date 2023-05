Keolis proposé pour exploiter les futures lignes 16 et 17 du métro du Grand Paris

L'opérateur de transports publics Keolis, filiale de la SNCF, est proposé pour exploiter les futures lignes 16 et 17 du métro du Grand Paris, qui doivent ouvrir à partir de la fin 2026, a annoncé jeudi Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Le choix de l'exploitant doit être confirmé lors d'un vote du conseil d'administration d'IDFM le 30 mai, a précisé l'autorité régionale des transports dans un bref communiqué.

Les lignes 16 et 17, actuellement en construction à travers la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne, comprennent un tronc commun entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget, la 16 se dirigeant ensuite vers Clichy-Montfermeil et Noisy-Champs, et la 17 vers le parc des expositions de Villepinte, l'aéroport Charles-de-Gaulle et Le Mesnil-Amelot.

Si la RATP garde le monopole des lignes existantes du métro parisien jusqu'à fin 2039, l'exploitation des futures infrastructures est déjà ouverte à la concurrence et fait l'objet d'appels d'offres.

En l'espèce, la RATP - qui était candidate - est donc annoncée battue face à son rival Keolis, qui exploite déjà des métros automatiques à Dubaï, Lille, Londres, Lyon, Rennes ou Shanghai. La Régie sera quoi qu'il en soit gestionnaire de l'infrastructure du métro du Grand Paris, selon la répartition des tâches prévue par la loi.

"Nous ne souhaitons pas la bienvenue au premier exploitant privé du métro", a réagi dans un communiqué de presse jeudi soir Céline Malaisé, conseillère régionale communiste, dont le groupe votera contre l'attribution de ce marché à Keolis.

L'élue a dénoncé la "fuite organisée dans la presse" du nom du vainqueur, "19 jours avant le vote présumé du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités" ainsi que son "offre moins-disante économiquement, donc socialement".

Le titulaire du contrat devra exploiter dès la mi-2024 la station Saint-Denis Pleyel à l'ouverture du prolongement de la ligne 14 (exploitée par la RATP) jusqu'à la mise en service des lignes 16 et 17 fin 2026, puis les premiers tronçons de ces lignes, à savoir Saint-Denis-Pleyel – Clichy-Montfermeil et Saint-Denis-Pleyel - Le Bourget-Aéroport, selon le communiqué.

Le contrat porte également sur l'exploitation des extensions des deux lignes, prévues en 2028, de Clichy-Montfermeil à Noisy-Champs pour la ligne 16 et de l'aéroport du Bourget au Parc des Expositions pour la ligne 17.

IDFM n'a pas précisé la durée du contrat qui, selon le communiqué, ne comprend pas le dernier prolongement de la ligne 17 de Parc des Expositions à l'aéroport de Roissy et au Mesnil-Amelot, annoncé pour 2030.

IDFM et Keolis se sont refusés à tout commentaire.

Ile-de-France Mobilités doit encore désigner les exploitants des futures lignes 15 et 18 du métro du Grand Paris, une grande liaison circulaire autour de Paris et Orly-Saclay-Versailles.

liu-fvl/pa/dch