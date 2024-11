La Banque alimentaire lancera le 22 novembre sa 40e collecte

Quarante ans après leur première collecte, les banques alimentaires lanceront la semaine prochaine leur opération annuelle de recueil de produits alimentaires à destination de leurs bénéficiaires dont le nombre avoisine aujourd'hui les 2,5 millions.

Pendant trois jours, du 22 au 24 novembre, des produits alimentaires et produits d'hygiène de première nécessité seront collectés dans plus de 8.000 magasins, supermarchés, écoles, mairies, et entreprises avec comme objectif de récolter l'équivalent de 25 millions de repas.

"Les créateurs des banques alimentaires il y a 40 ans imaginaient qu'ils étaient partis pour quelques années, que très vite on n'aurait plus besoin d'eux", souligne auprès de l'AFP le président de la Fédération française des banques alimentaires (FFBA) Jean Cottave.

"Leur avenir, c'était de disparaître. C'est malheureusement l'inverse aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de nous", ajoute-t-il, faisant état de 30% d'augmentation des demandes sur cinq ans, entre 2018 et 2022.

"Il y a une quinzaine d'années, on venait en aide à quelque 800.000 personnes, aujourd'hui on en est à 2,4 millions" de bénéficiaires, détaille-t-il, parmi lesquels des "familles monoparentales, des petits retraités, des étudiants, et des travailleurs pauvres".

Au total, la Fédération indique collecter chaque année sur tout le territoire plus de 120.000 tonnes de produits, soit l'équivalent de 241 millions de repas.

La collecte auprès du grand public représente environ 10% de l'approvisionnement. Le reste provient de produits récupérés auprès des grandes surfaces, de l'industrie agro-alimentaires et des agriculteurs, avec le soutien de l'Etat et de l'Union européenne.