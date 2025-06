La Banque mondiale revoit en baisse ses prévisions de croissance pour 2025

La Banque mondiale (BM) a revu à son tour en baisse ses prévisions de croissance économique pour l'année en cours, sur fond de tensions commerciales persistantes, et alerte sur le fait que les années 2020 pourraient connaître la croissance la plus faible depuis 60 ans.

Selon son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié mardi, la croissance mondiale devrait atteindre 2,3% cette année, soit une baisse de 0,4 point de pourcentage (pp) par rapport à ce que l'institution anticipait en début d'année.

Cette tendance s'inscrit dans le sens des perspectives publiées ces derniers mois par le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), confirmant le ralentissement en cours de l'économie mondiale.

"Il y a tout juste six mois, un atterrissage en douceur paraissait en vue (...). Désormais, il semble que nous courons vers de nouvelles turbulences. Sans correction de la trajectoire, les conséquences sur les conditions de vie pourraient être profondes", a alerté le chef économiste de la BM, Indermit Gill, lors d'une conférence de presse en ligne.

En cause, les effets de la hausse des droits de douane aux Etats-Unis voulus par Donald Trump et la guerre commerciale qu'elle a entraînée entre Washington et Pékin, avec à la clé un ralentissement du commerce mondial.

Infographie montrant les prévisions de croissance pour le monde et certaines grandes économies sélectionnées par la Banque mondiale dans son rapport Perspectives économiques mondiales de juin 2025 AFP

Et ces effets pourraient être encore pire: si les surtaxes américaines devaient augmenter de 10pp, avec par exemple le retour des droits de douane dits "réciproques", l'économie mondiale ralentirait à 1,8% de croissance cette année et 2% en 2026.

"A cause du haut niveau d'incertitude politique et de l'augmentation de la fragmentation du commerce, nos perspectives pour 2025 et 2026 se sont détériorées", a insisté M. Gill.

Certes, la BM écarte le risque de récession pour cette année, mais elle estime que "si les prévisions sur les deux prochaines années se matérialisent", l'économie mondiale connaîtra sur les sept premières années de la décennie 2020 sa plus faible croissance moyenne depuis les années 1960.

"Zones sans développement"

Le ralentissement se concentre en particulier dans les principales économies, et tout spécialement les plus avancées.

Les perspectives pour l'économie américaine sont ainsi revues à la baisse de quasiment 1pp par rapport à janvier, à 1,4% désormais attendu cette année, avant une légère reprise à 1,6% en 2026.

L'économie de la zone euro perd 0,3pp par rapport au précédent rapport, avec une croissance anticipée à 0,7% cette année puis à peine mieux en 2026, à 0,8%.

Les conséquences sont aussi très concrètes pour les pays émergents et en développement, qui sont, "en dehors de l'Asie, des zones sans développement", actuellement, s'est inquiété M. Gill.

Des conteneurs d'expédition dans un port à Shanghai, le 9 juin 2025 AFP

"La croissance dans les économies en développement a ralenti au cours des trois dernières décennies. Il en va de même du commerce mondial et de la croissance des investissements. Alors que dans le même temps, la dette a grimpé à des niveaux records", a-t-il détaillé.

Pour ces pays, la croissance moyenne devrait atteindre 3,8% cette année, avant de remonter légèrement à 3,9% en 2026 et 2027, soit en moyenne 1pp de moins que durant la décennie 2010, alors que, dans le même temps, l'inflation devrait se maintenir à des niveaux supérieurs à ceux connus avant la pandémie de Covid-19.

"Travailler de bonne foi"

Le ralentissement est marqué pour les principaux pays émergents. La croissance chinoise est désormais attendue à 4,5% cette année et en ralentissement les deux suivantes, quand l'Inde résiste mieux, à 6,3% en 2025.

Des conteneurs sont déchargés à l'aide de grues au port maritime international de Vizhinjam, à Thiruvananthapuram, le 9 juin 2025 en Inde AFP

Le reste du monde pourrait cependant rebondir en cas de réduction des tensions commerciales entre principales économies mondiales, ce qui aurait un effet positif en réduisant les incertitudes politiques et la volatilité financière observées ces derniers mois.

En particulier si "tout le monde travaille de bonne foi", notamment pour "réduire les barrières tarifaires et non tarifaires avec les Etats-Unis", a souligné M. Gill.

Mais la BM invite également les pays en développement à nouer d'autres partenariats commerciaux, en diversifiant leurs débouchés. Elle appelle notamment à renforcer les liens intrarégionaux, idée aussi avancée par le FMI.

En parallèle, elle appelle à poursuivre les réformes visant à améliorer le climat des affaires, l'efficacité du marché de l'emploi et à renforcer les ressources financières des Etats.