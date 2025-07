La BCE reste "totalement ouvert(e)" sur les prochaines décisions monétaires, estime le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France a indiqué vendredi que la Banque centrale européenne restait "totalement ouvert(e)" sur ses prochaines décisions monétaires, après avoir maintenu la veille ses taux d'intérêt inchangés sur fond de bras de fer commercial entre l'UE et Washington.

Ce maintien intervient après sept baisses consécutives, et huit au total depuis juin 2024, qui ont ramené le taux de dépôt de la BCE, qui fait référence, à 2%, contre un pic de 4% atteint en pleine vague inflationniste. Elle a expliqué souhaiter notamment prendre le temps d'évaluer les décisions imminentes dans le différend sur les droits de douane américains.

"Pour autant, le conseil des gouverneurs a estimé que les risques sur la croissance restaient à la baisse, avec une incertitude qui demeure très élevée", a souligné vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dans une réaction écrite transmise à la presse.

Après avoir atteint des niveaux record dans le sillage de la pandémie de Covid-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, "l’inflation - et avec elle les salaires - se confirme être très bien maîtrisée: elle est en zone euro à notre objectif de 2%, et moindre en France à 0,9%", a-t-il poursuivi.

"Les hausses des droits de douane aux États-Unis, dont l'ampleur est encore incertaine, ne devraient pas la faire monter, tandis que l’appréciation de l’euro représente un effet désinflationniste sensible", a-t-il précisé.

Pour le gouverneur, "il importe donc de demeurer totalement ouvert sur la suite des décisions monétaires. Plus que jamais, en environnement volatil, le pragmatisme agile en fonction des données et des prévisions s’impose".

Il a également réitéré son appel à une intégration économique et financière renforcée de l'Union européenne "face au protectionniste américain".

Selon plusieurs sources européennes jeudi, un accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis semble se dessiner, qui prévoit des surtaxes douanières de 15% sur les exportations européennes avec des exemptions sectorielles.