La Bourse de Paris atone en attendant des nouvelles sur le front commercial

La Bourse de Paris reste à plat lundi, les investisseurs retenant leur souffle avant une nouvelle échéance dans le feuilleton des droits de douane de Donald Trump, les négociations commerciales s'intensifiant dans la dernière ligne droite.

Vers 10H15 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, cédait quelque 0,11%, soit 8,67 points, pour s'établir à 7.687,60 points. Vendredi, l'indice avait terminé en baisse de 0,75%, pour s'établir à 7.696,27 points.

"En ce début de semaine, l'attention se porte principalement sur les accords commerciaux potentiels entre les Etats-Unis et les autres pays", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant. "Les résultats sont attendus avec impatience, car ils permettront de déterminer les répercussions pour les différents secteurs et branches."

Les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis négocient d'arrache-pied pour esquiver les lourds droits de douane que Donald Trump menace d'imposer à leurs produits.

Le ministre américain du Trésor, Scott Bessent, a déclaré dimanche matin que faute d'accord avec Washington dans les prochains jours, les droits de douane — pouvant atteindre 50% — entreraient en vigueur le 1er août. Il a aussi noté que "l'UE fait de très bons progrès".

La suspension des droits de douane arrivait à échéance le 9 juillet, mais le président américain a annoncé vendredi une instauration des surtaxes au 1er août.

Ce potentiel délai supplémentaire "pourrait permettre à la stratégie dite du +TACO trade+ (pour +Trump Always Chickens Out+, ou Trump se dégonfle toujours, NDLR) de se poursuivre, les investisseurs estimant qu’il reste du temps pour que Trump finisse encore une fois par se rétracter", commente Susannah Streeter, responsable des marchés et de l'investissement chez Hargreaves Lansdow.

"Les investisseurs se préparent à une nouvelle poussée de volatilité alors qu'un nouvel épisode d'imprévisibilité se profile", résume Mme Streeter.

Capgemini voit rouge

La société informatique française Capgemini va racheter WNS, entreprise de gestion des processus métiers cotée à New-York, pour 3,3 milliards de dollars, ont-elles annoncé lundi dans un communiqué commun.

L'opération a été conclue au prix de 76,50 dollars par action WNS, représentant une prime d'environ 15% par rapport à son cours de Bourse à la clôture vendredi.

A la Bourse de Paris, Capgemini perdait 3,58% à 140,05 euros vers 10H15.

Tikehau Capital lève un milliard pour Egis

La société de gestion d'actifs Tikehau Capital (-0,42% à 19,18 euros) a annoncé lundi avoir levé plus d'un milliard d'euros de fonds dédiés à Egis, groupe français spécialisé dans la gestion d'infrastructures.

"Ce fonds a pour objectif de soutenir la trajectoire de croissance d'Egis et d'accélérer son développement à l'échelle mondiale, notamment à travers des acquisitions stratégiques", ont fait savoir les deux sociétés dans un communiqué commun.