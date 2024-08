La Bourse de Paris attend l'inflation américaine avec optimisme

La Bourse de Paris a ouvert en hausse mercredi, attendant avec optimisme la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis, au lendemain de la parution de données économiques américaines jugées rassurantes.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 0,68% vers 09H40, soit de 49,36 points à 7.325,23 points. Mardi, l'indice a gagné 0,35%.

"Le marché rebondit grâce à la confirmation que l'inflation recule outre-Atlantique", commente Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

Dans le détail, l'indice américain des prix à la production (PPI), publié mardi, n'a avancé que de 0,1% en juillet contre +0,2% en juin, une légère hausse conforme aux attentes du marché. Et sur les 12 derniers mois, la progression a fortement ralenti, pour atteindre 2,2%, au plus bas depuis mars dernier (2%).

Rassurés par cette première publication, les investisseurs attendent plus sereinement l'indice des prix à la consommation (CPI) pour juillet aux Etats-Unis attendu à 14H30 (12H30 GMT), point d'orgue de la semaine.

Cette mesure d'inflation pourrait renforcer le scénario favori du marché, à savoir une première baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed) en septembre.

"La question n'est d'ailleurs plus de savoir si elle baissera ses taux, mais avec quelle ampleur elle le fera" étant donné "les signaux d'une inflation qui redescend", estime Stephen Innes, analyste de Spi AM.

Les investisseurs estiment qu'il devient inévitable pour la Fed de commencer à assouplir sa politique monétaire, au risque d'entraîner l'économie américaine en récession.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats aux Etats-Unis et en Europe étaient stables mercredi matin, après avoir reculé la veille après l'indicateur PPI.

Ailleurs à l'agenda économique, le marché a pris connaissance des derniers chiffres de l'inflation en France. Elle s'est élevée à 2,3% sur un an en juillet, en légère hausse par rapport à juin (2,2%) en raison principalement de l'accélération des prix de l'énergie, selon l'estimation définitive de l'Insee.

L'inflation sous-jacente en revanche, particulièrement regardée par la BCE pour fixer ses taux d'intérêt, et qui ne prend pas en compte les produits aux prix les plus volatils comme l'énergie ou l'alimentation, a ralenti et s'établit à 1,5% en juillet, après 1,8% en juin.

Vivendi en légère hausse

Le groupe Canal+, propriété du géant français des médias et de l'édition Vivendi, a annoncé mardi avoir conclu un accord de diffusion avec DAZN, le nouveau principal détenteur des droits de la Ligue 1, et renouvelé son accord avec beIN Sports, l'autre diffuseur du football français.

Vivendi grappillait 0,57% à 9,56 euros.