La Bourse de Paris au plus bas depuis mars

La Bourse de Paris recule nettement de 0,90% mardi matin, plombée par des taux obligataires élevés et un secteur du luxe inquiet concernant la crise immobilière en Chine.

L'indice CAC 40 reculait de 66,89 points à 7.56,99 points vers 09H45, au plus bas depuis mars 2023, au moment où la crise bancaire avait semé la panique sur les marchés. Lundi, il avait perdu 0,83%, lesté par le secteur du luxe.

Pour CMC Market, "le ralentissement de l'économie chinoise et la menace d'une crise immobilière, la hausse rapide et continue des rendements sur le marché obligataire américain" font partie des principaux facteurs ayant "une influence négative sur le marché des actions".

Le risque que les pressions inflationnistes recommencent avec la hausse des prix du pétrole, cumulé aux données économiques moroses publiées la semaine passée et à des taux d'intérêt élevés, préoccupe les investisseurs qui ont préféré se délester d'une partie de leurs actions ces derniers jours.

Sur le marché obligataire, la perspective de taux directeurs des banques centrales plus élevés plus longtemps pousse les rendements souverains à de nouveaux plus hauts.

Le taux d'intérêt de l'emprunt de l'État français à dix ans a atteint un pic depuis janvier 2012 à 3,37%, tandis que les équivalents allemands et américains évoluent également à des plus hauts depuis plusieurs années.

Par ailleurs en Chine, la crise immobilière revient au centre des inquiétudes après que Evergrande a fait part lundi d'un blocage dans son plan de restructuration destiné à garantir sa survie.

Il a ensuite indiqué qu'une de ses entités n'a pas pas remboursé une échéance de dette de 4 milliards de yuan (547 millions de dollars), rapporte l'agence d'informations financières Bloomberg.

Les secteurs dont l'activité est liée à la Chine continuent de souffrir, à commencer par le luxe.

LVMH perdait 1,70% à 701,20 euros, Kering 2,08% à 430,40 euros, Hermès 1,58% à 1.704,60 euros vers 09H45.

De plus, les Etats-Unis font de nouveau face à la menace d'une paralysie de son administration à cause d'un blocage politique, quatre mois après avoir frôlé le défaut de paiement.

Airbus vole avec Air France

Le groupe franco-néerlandais Air France-KLM (-0,74% à 11,74 euros) va passer une "importante commande" de 50 avions long-courriers Airbus A350 afin de "poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte" avec des appareils plus économes en carburant et émettant moins de CO2.

L'action de l'avionneur européen Airbus prenait 0,24%.

Carmat au coeur des inquiétudes

Le groupe français Carmat, concepteur d'un coeur artificiel, a averti lundi avoir une visibilité financière "jusqu'à fin octobre", se montrant toutefois "très confiant" quant à sa capacité à regonfler sa trésorerie et accélérer le rythme des ventes à partir du quatrième trimestre.

Son action chutait de 43,24% à 4,20 euros.