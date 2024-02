La Bourse de Paris bouge peu en attendant davantage d'informations

La Bourse de Paris reculait de 0,02% dans les premiers échanges mardi tout en restant proche de ses records, dans un agenda clairsemé et qui ne montera en puissance qu'à partir de mercredi.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 1,89 point à 7.766,66 points peu après 09H25. Lundi, il avait gagné 0,37 point pour améliorer à la marge son record de clôture.

La cote parisienne va pouvoir compter mardi sur la réouverture de Wall Street après un long week-end pour prendre une tendance plus marquée.

L'agenda de la séance est en revanche très pauvre en matière d'indicateurs, avec au calendrier seulement l'inflation au Canada en milieu de journée.

Mais les résultats d'entreprises continuent de tomber sur les indices européens et américains, avec notamment Air Liquide sur le CAC 40, puis des acteurs de la grande distribution aux Etats-Unis, comme Walmart.

Les performances de l'Américain Nvidia seront particulièrement scrutées mercredi pour déterminer si l'appétit des investisseurs pour l'intelligence artificielle n'est pas allé trop loin.

Jusqu'à présent, "les actions européennes se sont étonnamment bien comportées en dépit de l'essoufflement des économies de la zone euro et de l'absence de garantie que la Banque centrale européenne commencera à réduire ses taux directeurs avant l'été", un mouvement considéré comme acquis par les marchés financiers depuis fin 2023, note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Désormais, les marchés "restent dans l'attente d’un nouveau catalyseur qui pourrait modifier à nouveau les anticipations" sur la politique monétaire, selon les analystes de Natixis.

Air Liquide double ses objectifs de marge

Le groupe de gaz industriels Air Liquide a annoncé mardi un bénéfice net situé pour la première fois au-dessus de la barre des 3 milliards d'euros, à 3,07 milliards (+11,6%) et doublé sa prévision de marge opérationnelle d'ici fin 2025 hors effet énergie.

"Nous avons, en deux ans, pratiquement atteint l'ambition d'augmentation de la marge que nous nous étions fixée à l'horizon 2025 (...) En conséquence, nous annonçons aujourd'hui doubler notre ambition initiale", a déclaré François Jackow, directeur Général du groupe Air Liquide, cité dans un communiqué.

L'annonce a été saluée par les analystes, comme ceux de Jefferies, et l'action bondissait de 5,29%, la meilleure performance du CAC 40. C'est la huitième plus grosse valeur de l'indice et elle vaut avec cette hausse près de 95 milliards d'euros.

Bic sans rature

Le groupe français fabricant de stylos, de briquets et de rasoirs jetables, a annoncé lundi un chiffre d'affaires annuel 2023 en hausse de 1,3% à 2,26 milliards d'euros et un bénéfice plus élevé de 14% à 226,5 millions d'euros, portés en premier lieu par les rasoirs. L'action bondissait de 6,88% à 66,80 euros.