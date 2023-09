La Bourse de Paris commence bien la semaine

Le regain de confiance des investisseurs sur le marché immobilier chinois donne un peu de peps à la Bourse de Paris lundi (+0,61%), dans une séance pauvre en indicateurs et en l'absence de Wall Street.

L'indice vedette CAC 40 montait de 44,80 points à 7.341,47 points vers 09H20. Vendredi, il avait reculé de 0,27%, gêné par la remontée des prix du pétrole, mais cela ne l'avait pas empêché de conclure la semaine sur une hausse de 1,16%.

La semaine "commence avec un solide appétit pour le risque, les données sur l'emploi aux États-Unis laissant entrevoir un marché du travail qui se détend enfin, tandis que les actions chinoises se sont redressées à la suite des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour soutenir le marché de l'immobilier en difficulté", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La place parisienne avait fini sur une note mitigée vendredi, malgré un rapport mensuel de l'emploi qui allait dans le sens attendu par les investisseurs, avec une hausse du chômage et aussi de la participation au marché du travail, leur permettant d'envisager la baisse de la pression sur les salaires qui se répercute ensuite sur l'inflation.

Toutefois, l'accélération de la hausse des prix dans le secteur manufacturier, selon l'indice mensuel ISM, leur a rappelé sitôt après que la lutte contre l'inflation était encore loin d'être terminée, baissant les gains du Dow Jones à 0,33%, du S&P 500 à 0,18% et entraînant le Nasdaq dans le rouge (-0,02%).

Le marché américain reste fermée lundi en raison d'un jour férié.

La séance est pauvre en indicateurs économiques. Durant la semaine, les acteurs du marché attendent surtout des confirmations, comme mardi avec les indicateurs avancés de l'activité PMI en zone euro, puis mercredi aux Etats-Unis ou encore des estimations de croissance au deuxième trimestre.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt restaient presque stable: le taux de l'emprunt à 10 ans français valait 3,08% vers 09H10, contre 3,07% vendredi à la clôture.

Saint-Gobain sur le toit de l'Europe boursière

Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain (0,61%) à 60,62 euros va intégrer l'indice pan-européen le plus resserré, le Stoxx 50, le 18 septembre a annoncé vendredi après la clôture des marchés l'opérateur Qontigo.

LVMH sans couronne

La capitalisation du laboratoire Novo Nordisk a dépassé vendredi à la clôture celle du géant mondial du luxe, faisant de la société danoise la plus grosse entreprise européenne cotée, place occupée depuis plus deux ans et demi par LVMH. La valeur de l'action LVMH a perdu plus de 13% en Bourse en un mois et demi.

Lundi, l'action prenait 0,91% à 783,10 euros tandis que celle de Novo Nordisk gagnait 1,01%.