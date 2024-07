La Bourse de Paris confiante avant une semaine chargée en résultats

La Bourse de Paris progresse de 0,63% lundi, rebondissant après une semaine largement négative, le regard tourné vers la campagne présidentielle américaine et les publications de résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 montait de 47,17 points à 7.579,40 points vers 09H45. Vendredi, l'indice a reculé de 0,69%, ce qui a porté son repli hebdomadaire à -2,46%.

En huit jours seulement, la course à la Maison Blanche a connu deux rebondissements historiques majeurs qui ont complètement rebattu les cartes d'une élection qui ne passionnait guère les Américains: d'abord la tentative d'assassinat de Donald Trump le 13 juillet, puis le coup de tonnerre dimanche du retrait du président américaine Joe Biden, contraint à céder sous la pression de son propre camp.

"Pour les marchés, la donne change un peu sur la certitude d’une victoire de D. Trump, même s’il a encore une énorme avance, si on se fie aux sondages et aux plateformes de paris", rapporte Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche du gérant d'actifs LBP AM.

Les résultats d'entreprises seront à l'honneur cette semaine, avec plus de 70 publications attendues de la part de sociétés de l'indice élargi SBF 120 et plus de la moitié du CAC 40.

Parmi les sociétés de l'indice principal, Edenred et Thales ouvriront le bal mardi matin, puis le géant LVMH présentera ses comptes mardi après la clôture du marché. BNP Paribas, Michelin et Kering, entre autres, divulgueront leurs résultats trimestriels mercredi, avant Sanofi, TotalEnergies et Hermès jeudi. Capgemini, Air Liquide et Bouygues fermeront la marche cette semaine.

Parmi les "7 Magnifiques", les sept méga-capitalisations du secteur technologique américain, "Tesla et Alphabet seront particulièrement scrutés mardi, ainsi que les Big 3 du secteur auto (General Motors, Ford, Stellantis)", note les analystes de Natixis CIB Research.

En Chine, la banque centrale a réduit lundi deux taux d'intérêt de référence, dans l'espoir de stimuler la croissance, après une série d'indicateurs économiques décevants.

Vivendi sur différentes places européennes

Le géant français des médias et de l'édition Vivendi envisage de coter le groupe Canal+ à la Bourse de Londres tandis que son groupe de communication Havas serait coter à Amsterdam, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Le titre de Vivendi ne réagissait guère (+0,74% à 10,95 euros) à cette information, l'éclatement du conglomérat en plusieurs entités cotées ayant déjà été annoncé il y a plusieurs mois.