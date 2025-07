La Bourse de Paris dans le vert, les investisseurs digèrent l'accord UE-USA

La Bourse de Paris évolue dans le vert mardi, l'enthousiasme suscité par l'accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis s'estompant et les investisseurs se focalisant sur les indicateurs économiques et résultats d'entreprises.

Vers 09H45 heure de Paris, le CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,93%, soit un gain de 72,75 points, pour s'établir à 7.873,63 points. La veille, il avait avait cédé 0,43% à 7.800,88 points.

Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont dessiné les contours dimanche en Ecosse d'un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis seront taxés à 15% - contre 30% un temps envisagés par Washington.

"Ce taux de 15% est l'un des plus bas jamais convenus avec les Etats-Unis", relèvent les analystes de Nomura.

"Néanmoins, des droits de douane à ces niveaux devraient avoir des effets négatifs significatifs sur l'économie via la demande et les bénéfices", relèvent-ils.

Sous le feu des critiques, Bruxelles a présenté cet accord avec les Etats-Unis comme le "meilleur" compromis possible dans un contexte "très difficile".

"L'optimisme entourant les récents accords tarifaires s'amenuise, les investisseurs recentrant leur attention sur des indicateurs économiques clés", note Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Le regard se tourne vers l'annonce de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) mercredi, où les responsables devraient maintenir les taux d'intérêt inchangés", poursuit-il, "suivie par les publications de résultats de quatre grandes entreprises technologiques" qui devraient donner la tendance à Wall Street.

EssilorLuxottica salué

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica grimpe mardi à la Bourse de Paris mardi après l'annonce d'une progression de 7,3% de son activité au premier semestre par rapport à la même période l'an dernier, portée par les lunettes connectées Ray-Ban Meta.

Ces résultats ont été salués en Bourse, le titre EssilorLuxottica prenant 5,44% à 259,60 euros vers 09H40 heure de Paris.

"Grâce à ses nouveaux produits pionniers, les bénéfices d'EssilorLuxottica sont à l’aube d'une nouvelle phase d'accélération", estiment les analystes de Jefferies dans une note.

Stellantis dans le rouge

Le groupe Stellantis (Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep...) a confirmé les résultats préliminaires publiés le 21 juillet, avec une lourde perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre 2025, contre 5,6 milliards de bénéfice au premier semestre 2024.

Sur le CAC 40, le titre Stellantis perdait 3,18% à 8,02 euros vers 09H40 heure de Paris.