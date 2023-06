La Bourse de Paris dans le vert, rassurée par l'issue sur la dette américaine

La Bourse de Paris conservait vendredi son élan positif observé la veille, grâce au vote dans la nuit du Congrès américain écartant définitivement la menace d'un défaut de paiement des États-Unis.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 0,87%, soit 61,75 points, à 7.199,18 points vers 10H40. La veille, la place parisienne avait rebondi de 0,55%, après l'adoption mercredi soir par une grande majorité des élus de la Chambre des représentants du texte sur le plafond de la dette américaine.

Les sénateurs leur ont emboîté le pas dans le nuit de jeudi à vendredi, écartant ainsi le risque d'un défaut le 5 juin, date à laquelle le gouvernement fédéral se serait retrouvé à court de liquidités.

"Maintenant que la saga sur le plafond de la dette américaine est dans le rétroviseur, l'attention se porte sur l'état de l'économie mondiale et, plus significativement, sur les preuves de plus en plus nombreuses d'un net ralentissement de l'inflation", a estimé Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Selon lui, ce "ralentissement plus important que prévu de l'inflation" ainsi que "des signes de faiblesse de la demande" rendent "plus délicate la prochaine étape pour les banques centrales, qui devront décider de ralentir ou de suspendre leurs hausses de taux", enclenchées pour endiguer une forte inflation.

Les avis des investisseurs sont "partagés" sur la position qu'adoptera la banque centrale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion sur le sujet dans moins de deux semaines "entre une nouvelle hausse de 25 points de base et une pause suivie d'une hausse en juillet", indique M. Hewson.

La publication vendredi des chiffres sur l'emploi américain, prévue à 14H30 (12H30 GMT) "pourrait apporter une réponse à cette question", estime-t-il, rappelant que "les chiffres des principaux indicateurs dépassaient régulièrement les prévisions" ces derniers mois.

Côté français, la production industrielle a rebondi de 0,8% en avril, grâce à la diminution des grèves dans les raffineries et à une hausse de l'activité dans les matériels de transport hors automobile, rapporte vendredi l'Insee.

En outre, la France passe vendredi de nouveau sur le gril des agences de notation, après l'abaissement de sa note par Fitch le mois dernier.

Cette fois-ci, c'est S&P Global qui pourrait sanctionner à son tour le gouvernement français pour sa gestion des finances et la récente crise sociale. Son verdict est attendu dans la soirée, aux alentours de 23H00.

Renault roule malgré des plaintes

Près de 2.000 propriétaires de voitures Renault, Dacia et Nissan déposeront plainte au pénal contre Renault Group et Nissan, lundi devant le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine), a indiqué vendredi l'avocat des plaignants.

L'action du groupe automobile français n'était pas affectée vendredi vers 10H30 par ces événements, affichant même la deuxième plus grande hausse du CAC 40 (+3,41%).