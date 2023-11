La Bourse de Paris démarre la semaine du mauvais pied

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,48% lundi, déçue par la détérioration de l'activité économique en France pour le mois d'octobre selon l'indice PMI.

L'indice vedette CAC 40 a lâché 33,77 points pour finir à 7.013,73 points. La semaine dernière, la Bourse de Paris avait progressé de 3,71%, réalisant sa meilleure performance hebdomadaire depuis le rebond après la crise des banques régionales américaines, fin mars.

"Le CAC a ouvert en hausse ce matin, dans la continuité des marchés asiatiques, mais il est rapidement repassé proche de zéro puis en terrain négatif" après la publication des PMI signalant que "l'activité ralentit plus que ce à quoi on s'attendait", commente Denis Khamphou, gérant diversifié chez Myria AM.

A 44,6, l'indicateur pour la France est revu en nette baisse par rapport à la première estimation (45,3). Un chiffre en dessous de 50 signale une contraction de l'activité économique.

En septembre, cet indicateur s'était établi à 44,1, son niveau le plus bas depuis 34 mois, et il ne s'est donc "que très légèrement redressé" en octobre, ont noté le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB), dans un communiqué.

Par ailleurs, "cette semaine on attend l'intervention de Jerome Powell", le président de la Réserve fédérale (Fed), dans l'espoir d'indices sur la politique de taux à venir de la banque centrale américaine.

Jerome Powell prendra la parole lors d'un débat au FMI jeudi.

Cette intervention aura lieu après la réunion de la Fed la semaine dernière, à l'issue de laquelle l'institution monétaire a, comme attendu, laissé ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois consécutive.

Vivendi clôture en baisse

Le géant français des médias Vivendi a clôturé en baisse de 1,41% à 8,54 euros après avoir annoncé dimanche son intention d'"utiliser l'ensemble des moyens légaux à sa disposition" pour "contester" la décision du conseil d'administration de Telecom Italia - dont il est le premier actionnaire - de céder son réseau fixe au fonds d'investissement américain KKR.

Orpea termine à 1 euro

Le groupe de maison de retraites Orpea a cédé 4,95% à 1 euro après avoir annoncé viser une bénéfice d'exploitation (Ebitda) "dans le bas de la fourchette" (705 à 750 millions d'euros) annoncée en juin et décalé d'un an, de 2025 à 2026, son objectif financier à moyen terme. Sur un an, son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de plus de 10%.