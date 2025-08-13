La Bourse de Paris en hausse après l'inflation américaine

Le
13 Aoû. 2025 à 08h11 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015

La Bourse de Paris avance mercredi, portée par le regain d'appétit pour le risque et l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) après la publication d'un indice sur l'inflation aux Etats-Unis.

Vers 09H40 heure locale, l'indice CAC 40 prenait 0,31%, soit un gain de 24,02 points, pour s'établir à 7.777,44 points. La veille, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait terminé en hausse de 0,71%, à 7.753,42 points.

"Les acteurs du marché tentent de profiter en partie de la séance positive aux Etats-Unis et en Asie pour la séance européenne" après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis en juillet a progressé au même rythme qu'en juin (+2,7% sur un an), contenu par la baisse du coût du pétrole (-9,5% sur un an), alors que les marchés s'attendaient à une accélération en raison des nouveaux droits de douane.

Sur un mois, la progression de l'indice ralentit même, à +0,2% après +0,3% en juin.

Ces chiffres "ont donné un coup de pouce aux marchés financiers américains et il reste maintenant à voir dans quelle, mesure cette dynamique pourra profiter" aux indices européens, poursuit M. Lipkow.

Le rapport a "apaisé les inquiétudes sur les prix et renforcé les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre", commente Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill Group.

Le marché anticipe désormais "massivement une baisse des taux en septembre, qui dépendra probablement des prochains indicateurs" comme le prochain rapport sur l'emploi américain, ajoute-t-il.

Selon l'outil de veille de CME FedWatch, les investisseurs prévoient à 96% une baisse des taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed.

Valneva reste recherché

Le titre Valneva reste recherché mercredi, au lendemain de la publication de ses résultats semestriels.

Les échanges du titre étaient suspendus vers 10H00 après que l'action soit montée de 12,13% à 4,44 euros dans les premiers échanges.

Le laboratoire franco-autrichien spécialisé dans les vaccins avait fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 97,6 millions d'euros contre 70,8 millions d’euros au premier semestre 2024 et confirmé ses perspectives 2025 dans un communiqué.

  1. Euronext CAC40

Économie
FRANCE

