La Bourse de Paris en hausse, entre Fed et résultats d'entreprises

La Bourse de Paris évolue en terrain légèrement positif jeudi, digérant une série de résultats d'entreprises et des propos prudents du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion la veille.

Vers 10H02 (heure locale), le CAC 40 prenait 0,29% à 7.884,94 points, en hausse de 19,54 points. La veille, l'indice vedette avait terminé autour de l'équilibre (+0,06%).

"L'attention se porte sur les résultats des entreprises, les décisions des banques centrales en matière de taux d'intérêt et l'évolution des négociations commerciales avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains", résume Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Les investisseurs digèrent notamment l'annonce de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), qui a sans surprise laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi.

Son président Jerome Powell a estimé que l'institution pouvait encore se permettre d'attendre d'en savoir plus sur la trajectoire de l'économie américaine avant de changer ses taux.

Autre point d'attention majeur de la séance: la publication d'une salve de résultats d'entreprises diversement reçus par les analystes.

Accor dégringole

L'action du groupe hôtelier Accor plongeait de 9,35% à 44,78 euros vers 7H40 GMT après la publication d'un bénéfice net en baisse de 8% et inférieur aux attentes du marché, pénalisé notamment par les taux de change.

Bouygues démoli

L'action du géant français Bouygues plongeait de 4,26% à 37,34 euros à la Bourse de Paris jeudi, après avoir présenté ses résultats au premier semestre, dans lesquels il fait notamment état d'un recul de son bénéfice net de 7% sur un an.

Société Générale en fanfare

Le titre de Société Générale bondissait de 6,19% à 55,60 euros à Paris jeudi après avoir revu à la hausse ses objectifs financiers annuels.

Scor cède

Les marchés ont reçu avec scepticisme les résultats du réassureur Scor (-5,91% à 27,70 euros), qui a réalisé un bénéfice net de 226 millions d'euros, ce qui confirme le redressement de ses comptes en 2025 après le trou d'air de l'année 2024.

Wendel plonge

La société d'investissement Wendel plongeait de 8,72% à 84,30 euros, après avoir publié mercredi un bénéfice net au premier semestre à peine positif, de 4,3 millions d'euros, faute de cessions comptabilisées dans ses résultats. Ce montant est 90 fois inférieur à celui publié il y a un an sur la même période.

Eramet creuse sa perte

Le groupe minier français Eramet plongeait de 9,57% à 47,70 euros, après avoir subi au premier semestre une perte nette de 152 millions d'euros, révisant un de ses objectifs annuels de volumes dans un "environnement macro-économique incertain".

Legrand bien reçu

Le fabricant de matériels et d'équipements électriques Legrand (+4,03% à 132,80 euros) a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires 2025, tablant sur une croissance entre 10 et 12%, et provoquant une envolée de son cours de bourse.

Schneider confirme mais recule

Le spécialiste des équipements électriques Schneider Electric reculait de 1,59% à 235,40 euros, malgré la réaffirmation de ses objectifs financiers pour 2025 après un chiffre d'affaires record au premier semestre.

Safran bien orienté

Le motoriste français Safran (+4,74% à 294,10 euros) a publié jeudi un bénéfice net ajusté en hausse de 11%, à 1,6 milliard d'euros au premier semestre, "dans un environnement favorable" pour l'aéronautique civile et la défense, et a revu à la hausse ses prévisions pour 2025 .

Renault freine

Le groupe Renault (-2,32% à 32,42 euros) a vu son bénéfice ajusté, hors impact de Nissan, plonger de 69% au premier semestre à 461 millions d'euros, notamment à cause d'un marché très compétitif en Europe, selon un communiqué diffusé jeudi.