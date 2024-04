La Bourse de Paris en hausse, partagée entre indicateurs économiques et résultats d'entreprises

La Bourse de Paris évolue en hausse mardi, au début d'une séance accueillant plusieurs indicateurs d'activité en zone euro et aux Etats-Unis, en même temps qu'une série de résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 0,19% vers 09H45, soit de 15,00 points à 8.055,36 points. Lundi, l'indice a pris 17,95 points, à 8.040,36 points (+0,22%).

"La semaine a commencé sur une note positive après la désescalade des tensions entre Israël et l'Iran", permettant aux prix de l'or et du pétrole de baisser et aux actions de remonter, a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Du côté de l'agenda macroéconomique, "une série de données PMI devrait confirmer une légère amélioration des niveaux d'activité mondiaux" a-t-elle poursuivi.

En France, l'activité du secteur privé s'est redressée en avril à 49,9 en avril, contre 48,3 en mars, au plus haut depuis 11 mois selon l'indice PMI Flash. Un indice supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, un chiffre inférieur à ce seuil reflétant à l'inverse un tassement.

Les indices PMI en zone euro et aux Etats-Unis sont encore attendus au cours de la séance.

"Ces données mettront en évidence l'écart croissant entre les États-Unis, où l'industrie manufacturière gagne du terrain, et l'Allemagne, en contraction", commente encore Ipek Ozkardeskaya.

"Les indices PMI ne donneront pas tort à ceux qui parient sur des politiques divergentes entre la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE)", poursuit-elle.

Alors que le marché table sur une première baisse des taux directeurs de la BCE dès le mois de juin, les paris sont plus incertains pour la Fed.

L'institution monétaire américaine, qui tient sa prochaine réunion de politique monétaire du 30 avril au 1er mai, a annoncé trois baisses de taux en 2024, mais ce scénario semble écarté par le marché après plusieurs indicateurs montrant une économie américaine qui ne faiblit pas.

Or, la Fed, qui a hissé ses taux directeurs à leur plus haut niveau en 20 ans pour ramener l'inflation à 2%, craint qu'assouplir trop tôt sa politique monétaire ne permette à l'inflation de repartir de plus belle.

Renault ne convainc pas

Le constructeur automobile Renault a publié un chiffre d'affaires en légère hausse (+1,8%) au premier trimestre 2024 grâce aux taux d'intérêt élevés sur ses services financiers, qui ont compensé notamment des taux de change négatifs.

"Les stocks ont continué à diminuer, entraînant un effet de volume négatif et inférieur aux attentes du consensus", notent les analystes de Stifel. Le titre baissait de 0,46% à 47,25 euros. Depuis le 1er janvier, l'action Renault a toutefois grimpé de près de 28%.

OVH Cloud dévisse

Le fournisseur français de services de "cloud" (informatique dématérialisée) OVH Cloud chutait de plus de 15% à 7,92 euros après avoir publié des résultats en dessous des attentes des analystes sondés par Bloomberg.

Au premier semestre de 2024, OVH Cloud a réalisé 486 millions d'euros de chiffre d'affaires et a réduit sa perte nette à 17,2 millions d'euros, contre 26,6 millions d'euros au premier semestre 2023.

Smart Good Things absent

Le spécialiste de boissons instantanées en poudre, en partie détenu par l'ex-basketteur Tony Parker et dirigée par l'homme d'affaires Serge Bueno, a demandé la suspension de la cotation de son titre à partir du 23 avril, dans l'attente d'une communication du groupe, a-t-il indiqué.