La Bourse de Paris en légère baisse

La Bourse de Paris évolue sans direction claire mardi matin, sur un marché entrant de plain-pied cette semaine dans le vif de la saison des résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 perd 0,13% à 7.526,07 points, soit une baisse de 10,16 points, à 10H30 à Paris. Lundi, il a perdu 1,01% à 7.536,23 points.

"Les investisseurs sont nerveux à l’entame d'une semaine marquée par la publication des résultats de nombreuses entreprises d’envergure", a expliqué John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabaud.

Plusieurs sociétés du CAC 40 publient leurs résultats financiers du troisième trimestre cette semaine: après Eurofins Scientific avant l'ouverture, Vivendi et L'Oréal sont attendus après la clôture mardi.

Suivront notamment Kering, Thales et Air Liquide mercredi, puis Dassault Systèmes, Renault, Hermès ou encore Orange jeudi.

Les marchés sont aussi attentifs aux "interrogations sur l'envolée des rendements des emprunts américains", selon John Plassard, à quelques jours de l'élection présidentielle du 5 novembre et son lot d'incertitudes.

"Pour l’heure, force est de reconnaître que les deux programmes proposés (par les deux candidats à l'élection américaine: ndrl) pourraient être à la fois inflationnistes et déstabilisants sur le plan économique et géopolitique", commente Dorian Raimond, directeur du trading d'Hilberg IS.

Le rendement des obligations à dix ans des États-Unis a nettement grimpé depuis le début de la semaine. Vers 8H30 GMT mardi, il ressort à 4,20%, contre 4,08% vendredi en clôture.

Il a emporté dans son sillage les taux en Europe, avec un taux de référence allemand à 2,31%, contre 2,18% en fin de semaine dernière.

En France, il s'établit à 3,06%, contre 2,89%, alors que le projet de budget 2025 du gouvernement de Michel Barnier, actuellement discuté à l'Assemblée nationale, fait l'objet de débats houleux entre partis politiques.

Eurofins déçoit

Le géant des laboratoires d'analyses Eurofins Scientifics chute lourdement sur le CAC 40 mardi matin, après avoir annoncé une révision en légère baisse de son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Vers 10H30 à Paris, son titre perd 10,20% à 48,27 euros, après avoir chuté de plus de 11% à l'ouverture.

Interparfums grimpe

Le spécialiste français de la parfumerie Interparfums (+2,74% à 43,05 euros) a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 20% sur un an au troisième trimestre, à 257,6 millions d'euros, "dans un marché mondial qui reste globalement porteur".

"Un chiffre d'affaires attendu autour de 200-210 millions d'euros sur le quatrième trimestre devrait nous permettre d'atteindre nos objectifs pour 2024", estime le PDG du groupe Philippe Bénacin, cité dans le communiqué.

Wendel achète Monroe Capital LLC

La société d'investissement Wendel (+1,34% à 94,20 euros) a annoncé mardi le rachat de 75% de Monroe Capital LLC, un acteur américain du marché de la dette privée, pour 1,13 milliard de dollars (1,04 mds d'EUR)

Sanofi vend le Doliprane

Le groupe pharmaceutique Sanofi (-1,53% à 98,30 euros) a formalisé lundi son choix de céder au fonds américain CD&R 50% de sa filiale Opella, qui produit le Doliprane, une opération dans laquelle l'État français dit avoir obtenu des garanties "extrêmement fortes".