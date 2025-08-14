La Bourse de Paris en légère hausse avant l'inflation américaine côté producteurs

Le
14 Aoû. 2025 à 08h04 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris

Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris

AFP/Archives
MIGUEL MEDINA
Partager 2 minutes de lecture

La Bourse de Paris évoluait légèrement dans le vert jeudi, dans l'attente de la publication de l'inflation côté producteurs aux Etats-Unis, scrutée pour anticiper la future politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine.

Vers 9H50 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,35%, à 7.831,93 points, en hausse de 26,53 points. La veille, l'indice vedette parisien avait terminé en hausse de 0,66%.

"Les investisseurs cherchent de nouveaux points d'appui", explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

La publication attendue pour 12H30 GMT (14H30 à Paris) des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis en juillet, mesure de l'inflation du côté des producteurs, "pourrait donner l'impulsion, ou pas", ajoute-t-il.

L'indice des prix côté producteur "sera utile pour déterminer dans quelle mesure les entreprises absorbent les coûts liés aux droits de douane ou les répercutent sur les consommateurs", relève Neil Wilson, analyste à Saxo Markets.

Les acteurs du marché tentent depuis plusieurs semaines d'évaluer les effets des droits de douane instaurés par Donald Trump sur l'évolution des prix dans la première économie mondiale. Une inflation trop forte découragerait la Fed de baisser ses taux pour stimuler l'activité économique.

La publication en début de semaine d'un indice des prix côté consommateurs conforme aux attentes pour le mois de juillet les a pour le moment rassurés.

Autre point d'attention des marchés: les discussions diplomatiques en cours avant la rencontre historique vendredi en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump, afin de négocier sur la guerre en Ukraine.

Le dirigeant américain, qui a dit vouloir "tâter le terrain" avec son homologue russe, a estimé mercredi que si l'entretien se passe bien, il débouchera "presque immédiatement" sur une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même. Mais si la réunion tourne mal, Donald Trump a assuré qu'il n'y aurait pas de "seconde rencontre".

"Les marchés européens devraient plutôt rester au point mort dans l'attente de cette rencontre", estime Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Côté obligataire, le rendement à dix ans de l'emprunt français atteignait 3,31%, contre 3,33% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,66%, contre 2,68% la veille.

Chiffre d'affaires en hausse pour Innelec

Innelec (+0,55% à 3,68 euros), grossiste en produits multimédia, a fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 15,9 millions d'euros au premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026, porté par une "reprise progressive de l'activité qui devrait s'amplifier au cours des prochains mois".

  1. Euronext CAC40

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

CAC 40 27 avril 2018 à Paris
Économie

Les Bourses européennes ouvrent sans élan

Pour les jours de grande chaleur, après une soirée trop arrosée ou même pour soulager des maux de tête: des pastilles effervescentes promettent de &quot;booster&quot; et &quot;optimiser&quot; notre hydratation, mais ne présentent en réalité aucun intérêt selon des profession
Économie

En plein été, des pastilles surfent sur les mythes autour de l'hydratation

Logos du bitcoin et d'autres crypto-monnaies
Économie

Le bitcoin bat un nouveau record et dépasse les 124.000 dollars

48.85341, 2.34121

À la une

Guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine: Donald Trump menace Vladimir Poutine de "conséquences très graves" en cas d'échec au sommet en Alaska

International

Zelensky appelle à contrer toute "tromperie" russe

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

International

L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza

International

Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève

International

La Corée du Nord dément le retrait des haut-parleurs de propagande à la frontière avec le Sud

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

TERRIENNES

Dans une vallée du Pakistan, les femmes travaillent et résistent au patriarcat

International

Les migrants inquiets de l'accord franco-britannique, mais les traversées continuent

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?