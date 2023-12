La Bourse de Paris en légère hausse pour débuter la dernière séance de l'année

La Bourse de Paris évolue en légère hausse depuis son ouverture vendredi matin, à la veille d'un long week-end et pour la dernière séance de l'année, sans rendez-vous majeur à l'agenda économique.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,44% à 10H10 vendredi à 7568,45 points, après avoir ouvert avec une hausse timide (+0,16%). Jeudi, le CAC 40 avait conclu sa journée en faible baisse (-0,48%).

Mais la période entre Noël et le Nouvel An, connue pour être particulièrement calme en l'absence de nombreux investisseurs, va permettre à la place parisienne de conclure l'une de ses années les plus fastes en dix ans, avec une progression de 16,4% sur un an.

Ce calme s'explique aussi par la situation à Wall Street, où "les vents contraires des récentes données, des chiffres du chômage plus élevés que prévu et des ventes de logements en demi-teinte" ont empêché de grosses variations sur les indices américains, comme l'explique Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Ces "surprises négatives en matière de croissance" ont érodé la baisse des taux obligataires américains à dix ans jeudi, "contrairement à ce qui était attendu", portant le taux à 3,85% (9H10 GMT), indique également Stephen Innes.

Le taux de l'emprunt français à dix ans est lui aussi légèrement remonté jeudi, à 2,47%, après avoir clôturé à son plus bas depuis décembre 2022 la veille.

Aucun indicateur majeur n'est attendu au cours de la séance, hormis l'inflation en décembre pour certains pays de la zone euro.

Comme le reste des marchés mondiaux exceptée la Chine, le CAC 40 a connu une année très dynamique. Mais les trajectoires de certaines des entreprises qui le composent sont contrastées.

Alstom et Kering en souffrance

Alstom, plombé par des difficultés commerciales et financières, a perdu plus de 46% de sa valeur boursière sur l'année. Le groupe a annoncé mi-novembre un plan de réduction des coûts avec la suppression notamment de 1.500 emplois soit 10% des fonctions commerciales et administratives.

Stellantis, la grande forme

Le groupe automobile Stellantis, né en 2021 de la fusion de Peugeot-Citroën (PSA) et Fiat-Chrysler (FCA), a connu une année faste. Le constructeur aux quatorze marques avait publié au premier semestre un bénéfice net record de 10,9 milliards d'euros (+37% sur un an), avec une forte marge opérationnelle de 14,4%, dopée par les tarifs élevés de ses véhicules. Son action s'est envolée de plus de 60% sur l'année.