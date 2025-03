La Bourse de Paris en nette baisse, les tensions avec les Etats-Unis inquiètent

La Bourse de Paris reculait fortement vendredi et effaçait tous ses gains de la semaine, préoccupée par les tensions commerciales et diplomatiques avec les Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 abandonnait 1,16% vers 10H00, ce qui représente 94,79 points, pour s'établir à 8.102,88. Jeudi, l'indice a conclu la séance en hausse de 0,29%.

"Tous les regards se tourneront vers le principal rapport sur l'emploi, qui doit être publié aujourd'hui à 14H30 et qui devrait faire état d'un gain d'environ 160.000 emplois non agricoles et d'un taux de chômage inchangé de 4%" aux Etats-Unis, note Derren Nathan, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"Bien que des données plus faibles puissent plaider en faveur de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed), la création d'emplois reste un moteur essentiel de la croissance économique" américaine, poursuit-il.

Dans un contexte où l'inflation "reste plus difficile à maîtriser", le "spectre des droits de douane n'est pas de nature à arranger les choses", a-t-il ajouté.

Or, "la confusion règne après un nouveau sursis annoncé à la dernière minute sur les droits de douane du gouvernement Trump aux Etats-Unis", commente Derren Nathan.

Le président républicain a mis en pause jusqu'au 2 avril les droits de douane de 25% pour les produits mexicains et canadiens respectant le cahier des charges de l'accord de libre-échange Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).

Sur le plan diplomatique, Donald Trump a mis en doute jeudi à la fois l'engagement des Etats-Unis dans l'Otan et la solidarité des pays alliés au sein de l'Alliance de défense transatlantique, s'attirant une riposte d'Emmanuel Macron, lequel a demandé du "respect".

Réunis en sommet exceptionnel à Bruxelles, les 27 ont donné leur feu vert au plan de la Commission européenne, baptisé "Réarmer l'Europe", qui vise à mobiliser quelque 800 milliards d'euros.

La folle semaine d'Eutelsat

L'annonce lundi par le président américain Donald Trump d'une "pause" dans l'assistance militaire cruciale fournie par Washington à l'Ukraine a soulevé des interrogations autour du réseau Starlink d'Elon Musk, proche du président, très utilisé dans le pays depuis le début du conflit.

"En Europe, Eutelsat offre les mêmes capacités que Starlink en termes de couverture et de latence", a rappelé le groupe.

Si le titre reculait de 16,78% à 5,76 euros vers 09H40, il affichait une progression hebdomadaire de plus de 380% à ce stade de la séance.