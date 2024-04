La Bourse de Paris en nette hausse

La Bourse de Paris évolue en nette hausse vendredi, portée par des indicateurs d'inflation favorables au scénario d'une première baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juin.

L'indice vedette CAC 40 avançait de 1,05% vers 10H10, soit de 84,05 points à 8.107,79 points. Jeudi, l'indice a reculé de 21,64 points, terminant à 8.023,74 points.

La séance est marquée par plusieurs indicateurs d'inflation en Europe, des données scrutées par le marché, la BCE ayant indiqué poursuivre une approche fondée sur les données économiques pour décider de l'orientation de sa politique monétaire.

La veille, "la BCE a maintenu tous ses taux directeurs inchangés mais a révisé ses orientations, indiquant clairement qu'elle est ouverte à une baisse des taux en juin" si l'inflation converge vers l'objectif cible de 2%, explique Mariano Cena, économiste pour la région Europe chez Barclays.

En Allemagne, l'inflation a bien reculé à 2,2% sur un an en mars, à son plus bas niveau depuis mai 2021 et en France, l'inflation sous-jacente a diminué sur un an à +2,2% en mars 2024, après +2,6% en février.

Le marché profite également d'une baisse des taux obligataires, qui se s'étaient auparavant nettement tendus au cours de la semaine,notqmment après la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation (CPI) en mars aux Etats-Unis.

En surprenant le marché à la hausse pour le troisième mois consécutif, l'indicateur d'inflation avait incité les investisseurs à repousser leurs anticipations quant à l'échéance de la première baisse des taux de la banque centrale américaine (Fed), passant de juin à septembre.

De plus, le marché ne s'attend plus "désormais qu'à deux baisses de taux d'intérêt de la part de la Fed cette année", contre six au début de l'année, observe Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Société Générale bondit

Le groupe bancaire Société Générale a annoncé vendredi avoir signé pour 745 millions d'euros un contrat de cession de ses parts de Société Générale Maroc à la holding marocaine Saham.

Le titre bondissait de 4,20% à 26,29 euros.

Safran salué

Le titre de Safran, équipementier et motoriste aéronautique, avançait de 1,90% à 209,30 euros, notamment portée par la note de Deutsche Bank qui s'attend à une "solide dynamique" des résultats du groupe au premier trimestre, dont la publication est attendu le 26 avril.

"Nous prévoyons une hausse de 17% du chiffre d'affaires du groupe, toutes les divisions contribuant à la croissance", estime la banque allemande, qui s'attend aussi à ce que "les prévisions pour l'exercice annuel 2024 soient confirmées".

Airbus en hausse

L'action de l'avionneur européen Airbus avançait de 1,52% à 164,72 euros, portée par plusieurs recommandations à l'achat sur le titre.

Dans une note, les analystes de la Deutsche Bank disent s'attendre "à des livraisons en baisse de 8%" au premier trimestre 2024 mais à "une amélioration de la rentabilité du secteur de la défense et de l'espace par rapport à l'année précédente" bien que "seulement marginale", souligne Deutsche Bank.

Le groupe publiera les résultats de son premier trimestre 2024 le 25 avril.