La Bourse de Paris en nouvelle forte haussse (+0,62%) et à un nouveau record

La Bourse de Paris a de nouveau terminé en nette progression mercredi (+0,62%), persévérant dans sa tendance à la hausse depuis plusieurs semaines jusqu'à dépasser en séance les 8.150 points.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 50,10 points à 8.137,58 points, son nouveau record en clôture. En séance, il est même monté jusqu'à 8.156,64 points.

Les 8.000 points, dépassés pour la première fois le 7 mars, semblent déjà loin pour la cote parisienne, portée une fois de plus par ses poids lourds. Mercredi, LVMH (+0,95%), TotalEnergies (+1,76%), L'Oréal (+0,80%), Schneider Electric (+2,13%), les quatre entreprises les plus importantes dans le calcul de l'indice, ont terminé dans les neuf meilleures progressions de la séance.

Peu d'actualités macro-économiques ont rythmé la journée, après l'importance séance mardi qui a vu l'inflation aux Etats-Unis remonter en février, mais pas assez pour effrayer les investisseurs et les faire douter sur leur scénario de baisse de taux directeurs des banquiers centraux.

"On reste en juin ou juillet pour la Banque centrale américaine sur la première baisse. En zone euro, les deux derniers responsables qui se sont exprimés ont l'air d'indiquer plutôt en juin, mais le calendrier est moins évident car il reste pas mal de réunions", et des baisses pourraient intervenir plus tôt en fonction de la situation économique, estime Aurélien Buffault, gérant obligataire chez Delubac AM.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats se sont en revanche tendus, passant de 2,72% vendredi pour l'emprunt français à 10 ans, l'échéance qui fait référence, à 2,80% à la clôture mercredi.

"Il y a beaucoup de mouvements en séance" sur les taux, souligne-t-il aussi.

Le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine se réunit la semaine prochaine. Il devrait maintenir les taux directeurs inchangés pour ce mois-ci, mais les indications du président Jerome Powell sur les prochains mois seront encore très suivies.

BNP Paribas veut faire plus d'économies

La banque BNP Paribas a annoncé mercredi une accélération de ses mesures d'économies et confirme ses prévisions de hausse de son bénéfice distribuable.

BNP Paribas annonce "une accélération et un élargissement des mesures d'efficacité opérationnelle" de 400 millions d'euros, "portant ainsi l'objectif du plan 2022-2025 à 2,7 milliards d'euros" d'économies. L'action a pris 2,08%, à 60,95 euros, deuxième meilleure progression de l'indice phare sur la séance.

Alstom précise le calendrier de sa gouvernance

Alstom a annoncé que le changement prévu dans sa gouvernance interviendra le 20 juin, date à laquelle l'ancien directeur général de Safran, Philippe Petitcolin, prendra ses fonctions de président du conseil d'administration du groupe ferroviaire. L'entreprise, dans le CAC 40 jusqu'à vendredi, a réalisé la pire performance de la séance (-2,14% à 11,90 euros).

Vallourec dans le giron d'ArcelorMittal

Le groupe français Vallourec, spécialisé dans les tubes sans soudure, a annoncé mardi que le sidérurgiste ArcelorMittal allait devenir son nouvel actionnaire de référence en rachetant la participation jusqu'ici détenue par le fonds américain Apollo pour 955 millions d'euros.

L'action de Vallourec a bondi de 7,41% à 15,94 euros, tandis que celle d'ArcelorMittal a pris 0,30% à 24,74 euros.