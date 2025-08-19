La Bourse de Paris en petite hausse après la rencontre Trump-Zelensky

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La Bourse de Paris évoluait en petite hausse mardi, les investisseurs digérant la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, en attendant des indices sur la politique monétaire de la Fed lors du symposium de Jackson Hole.

L'indice vedette de la place de Paris, le CAC 40, prenait 40 points, soit 0,51%, à 7.924,05 points vers 10H30 heure locale.

Lundi, le CAC 40 a perdu 0,50%, à 7.884,05 points.

"Bien qu'il y ait davantage d'optimisme sur la possibilité d'atteindre la paix en Ukraine, la prudence demeure quant à l'issue de cette guerre d'usure", commente Susanah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

Donald Trump va "commencer les préparatifs" d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui rejetait jusqu'ici une telle réunion, au terme d'une "très bonne" entrevue avec le président ukrainien et plusieurs dirigeants européens.

Dans un entretien à la chaîne américaine NBC News, le président français Emmanuel Macron n'a pas caché qu'il ne partageait pas l'optimisme de Donald Trump sur la possibilité d'arriver à un accord de paix.

Vladimir Poutine est "un prédateur, un ogre à nos portes" qui "a besoin de continuer de manger" pour "sa propre survie", a averti mardi M. Macron sur LCI, appelant les Européens à "ne pas être naïfs" vis-à-vis de la Russie qui sera "durablement une puissance de déstabilisation".

"Nous sommes prêts à une rencontre bilatérale avec Poutine et après cela nous nous attendons à une rencontre trilatérale" avec la participation de Donald Trump, a de son côté déclaré le chef d'Etat ukrainien à la presse.

Les éventuelles concessions territoriales exigées par la Russie à l'Ukraine sont "une question que nous laisserons entre moi et Poutine", a-t-il ajouté.

L'attention se déporte désormais sur le colloque de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit de nombreux banquiers centraux en fin de semaine.

"Le symposium de Jackson Hole devrait constituer un moment clé pour les marchés, alors que Jerome Powell exposera l'orientation de la politique monétaire de la Fed (la Réserve fédérale américaine, NDLR) à court terme" dans un discours vendredi, note Patrick Munnelly de Tickmill Group.

Aéroports de Paris décolle

Le titre du groupe Aéroports de Paris avançait de 1,39% à 123,60 euros vers 10H30, après que le gestionnaire a annoncé lundi que le trafic de ses aéroports a connu une légère hausse au mois de juillet (+1,4% sur un an), avec 36,3 millions de passagers.