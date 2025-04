La Bourse de Paris en petite hausse, focus sur les résultats d'entreprises

La Bourse de Paris évolue en petite hausse mercredi, profitant d'une certaine accalmie sur le front des droits de douane, les investisseurs se concentrant sur les publications de résultats d'entreprises.

Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, prenait 0,30%, soit un gain de 22,33 points, pour s'établir à 7.578,20 points. Mardi, il avait terminé en baisse de 0,24% à 7.555,87 points.

"L'appétit pour le risque se confirme côté marchés", notent les analystes de Natixis. "Les investisseurs semblent s’accrocher aux bonnes nouvelles", "notamment l'allégement des droits de douane sur les pièces détachées" pour les constructeurs automobiles.

Le président américain a allégé mardi le fardeau des droits de douane pour les constructeurs automobiles fabriquant aux Etats-Unis des véhicules avec des pièces importées, notamment en évitant un cumul de ces taxes en vigueur depuis début avril.

La Maison Blanche a par ailleurs annoncé sur son site internet la création d'un dispositif de réduction pendant deux ans de la facture douanière des constructeurs.

Ce dispositif prévoit "des remboursements partiels pour les constructeurs automobiles américains sur les pièces importées pendant les deux premières années", explique Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

Stellantis, constructeur européen particulièrement exposé aux Etats-Unis, prenait ainsi 1,01% à 8,39 euros. Le groupe a cependant annoncé mercredi qu'il suspendait ses prévisions pour l'année 2025 "en raison de l'évolution des tarifs douaniers" ainsi que "de la difficulté à en prévoir les impacts potentiels sur le marché et le paysage concurrentiel".

"Les actions européennes profitent pour l'instant d'un rare moment de calme, malgré les attaques commerciales de Trump", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Société Générale saluée

Société Générale poursuit début 2025 son redressement, avec un bénéfice net multiplié par 2,4 au premier trimestre, salué par les marchés. Son bénéfice net a atteint 1,6 milliard d'euros.

Le titre du groupe bancaire prenait 4,91% à 46,11 euros vers 10H00 heure de Paris.

Les analystes de Jefferies soulignent dans une note "les solides bénéfices" de la banque au premier trimestre, assurant que celle-ci "coche les bonnes cases", et que "la banque de détail en France se démarque sur les coûts".

De son côté l'entité cotée de Crédit Agricole, Crédit Agricole SA (Casa), perdait 3,68% à 16,62 euros.

Crédit Agricole a publié mercredi un bénéfice net en baisse de 9,2% au premier trimestre, à 2,2 milliards d'euros, freiné par les provisions passées par ses caisses régionales et une charge d'impôt exceptionnelle.

TotalEnergies broie du noir

TotalEnergies a publié mercredi un bénéfice net de 3,9 milliards de dollars au premier trimestre, en recul de 33%, mais qualifie ses résultats de "solides".

Une vision que le marché ne partage pas, le titre du groupe perdant 3,76% à 50,38 euros vers 10H00 heure de Paris.

"Les marchés du pétrole demeurent volatils entre 60 et 70 dollars le baril et les marges de raffinage et pétrochimiques devraient rester déprimées", a relevé Patrick Pouyanné, son président-directeur général, dans un communiqué.