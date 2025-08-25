La Bourse de Paris en repli avant des indicateurs économiques américains

Le
25 Aoû. 2025 à 07h54 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La Bourse de Paris est en baisse lundi, prudente avant la publication de plusieurs indicateurs économiques aux Etats-Unis susceptibles de conforter les attentes du marché quant à des prochaines baisses des taux de la banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 45,89 points (-0,58%) vers 09H45 (heure locale), à 7.923,80 points. Vendredi, il a avancé de 31,40 points (+0,40%), pour s'établir à 7.969,69 points à la clôture.

"Dans l'ensemble, le début de la semaine boursière s'annonce pauvre en actualités", commente Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Les investisseurs se concentreront particulièrement sur la publication mercredi de la croissance des Etats-Unis puis vendredi sur l'indice "PCE" - un indicateur économique mesurant l'inflation américaine - pour le mois de juillet.

Ces publications "seront le premier test de la nouvelle orientation de la Fed", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Vendredi, le discours du président de la Fed, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à des baisses des taux, un assouplissement monétaire attendu depuis de nombreux mois ce qui a suscité l'optimisme des investisseurs.

"Côté entreprises, le grand rendez-vous sera les résultats de Nvidia mercredi, après le plus fort repli de cinq jours des valeurs technologiques depuis avril", poursuivent les économistes de la banque allemande.

"Depuis 2022, son action a flambé de 1.400%, propulsant sa valorisation au-delà de 4.000 milliards de dollars, et l'action représente désormais une pondération de 8% dans l'indice S&P 500. D'une manière ou d'une autre, cette publication décidera si les indices s'envolent ou chutent", a souligné Stephen Innes, gérant de Spi AM.

Valneva chute

L'action du laboratoire franco-autrichien Valneva dévissait de 23,96% à 3,84 euros après que les autorités sanitaires américaines ont suspendu l'autorisation de son vaccin anti-chikungunya.

"Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l'envoi et de la vente d'Ixchiq", nom commercial du vaccin, "aux États-Unis", a détaillé Valneva dans un communiqué.

