La Bourse de Paris en repli avant les annonces douanières de Trump

La Bourse de Paris a fini en repli, retenant son souffle avant l'annonce, attendue dans la soirée, des hausses massives de droits de douane aux Etats-Unis promises par Donald Trump, qui pourraient faire chavirer l'économie mondiale.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 0,22% à 7.858,83 points, soit un recul de 17,53 points. Mardi, il avait terminé en nette hausse de 1,10%.

Donald Trump va détailler vers 20H00 GMT, après la fermeture de Wall Street, de nouvelles mesures douanières qui pourraient toucher l'ensemble des partenaires commerciaux de la première économie mondiale.

Avant ces annonces, les investisseurs "retiennent leur souffle", résume Amanda Sundström, du cabinet de services financiers Seb.

"L'incertitude est au sommet, les enjeux sont gigantesques. Une telle attente est rare", abonde Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

Plusieurs options circulent dans la presse, entre une taxe unique de 20%, des droits de douane taillés sur mesure selon les pays, ou un prélèvement plus modéré concentré sur un groupe restreint d’États.

Dans tous les cas, "les marchés craignent que cela provoque un cocktail économique désastreux aux États-Unis, entre inflation plus élevée et croissance plus faible, voire récession", explique à l'AFP Charlotte de Montpellier.

Surtout, ils s'attendent à ce que ces mesures n'"entrainent l'ensemble de l'économie mondiale vers le bas", ajoute-t-elle.

Pour Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank, cela devrait également marquer "le début d'une nouvelle phase d'incertitude et de turbulences", avec "la menace constante d'escalade, de retournements et de représailles".

Dans ce contexte, côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans français a atteint 3,43%, contre 3,40% la veille.

Sanofi et Airbus reculent

Sanofi a reculé de 1,59% à 100,40 euros, un mouvement subi par l'ensemble des actions du secteur de la santé en Europe.

"Les exportations pharmaceutiques devraient subir un fort impact des droits de douane de Trump, et les exportations de soins de santé constituent l'une des plus grandes catégories d'exportations vers les États-Unis, avec les voitures", explique Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Le groupe aéronautique Airbus, qui exporte lui aussi beaucoup aux Etats-Unis, a reculé de 3,17%, à 162,74 euros.

Amundi en repli

Le gestionnaire d'actifs du Crédit Agricole, Amundi, a chuté de 6,79% à 68,00 euros, après une information du média financier Bloomberg selon laquelle le partenariat de "fournisseur privilégié" qui le lie à Unicredit pourrait ne pas être renouvelé après son terme, en 2027.

Or, les encours gérés par Amundi pour Unicredit représentent 5% des encours totaux gérés par le groupe français.

Selon Bloomberg, Unicredit réfléchirait à trouver un autre partenaire, en raison notamment du manque de soutien de Crédit Agricole de son projet de rachat de son compatriote Banco BPM, qui considère cette offre comme hostile.

Cette information intervient alors que la Banque centrale européenne (BCE) a justement autorisé mardi soir Crédit Agricole à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM, où il est déjà actionnaire principal, lui permettant ainsi de grimper jusqu'à 19,9% du capital.

Contacté par l'AFP, Amundi a précisé ne pas vouloir faire de commentaire.