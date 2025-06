La Bourse de Paris en retrait après un regain des tensions commerciales avec les Etats-Unis

La Bourse de Paris est en repli lundi face aux tensions géopolitiques et commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux et avant de nombreux rendez-vous macroéconomiques, dont la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi.

L'indice vedette CAC 40 cédait 0,78% vers 09H50, soit 60,15 points pour s'établir à 7.691,74 points. Vendredi, pour sa dernière séance du mois de mai, le CAC 40 avait lâché 0,36% s'établissant à 7.751,89 points à la clôture. Sur le mois, il a toutefois progressé de 2,08%.

"Les tensions commerciales s'intensifient à nouveau. Non seulement Donald Trump semble indifférent aux questions qui se multiplient quant à la légitimité de ses droits de douane, mais il a également accusé la Chine de violer la trêve commerciale qu'ils ont signée à Genève au début du mois", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Vendredi, le locataire de la Maison Blanche a aussi annoncé que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium passeraient de 25% à 50% dès mercredi.

"Dans l'ensemble, la semaine s'ouvre sur un climat de prudence, avec une hausse du prix de l'or", souligne Ipek Ozkardeskaya. L'once d'or s'affichait en forte hausse de 2,01% à 3,355 dollar. Le dollar reculait quant à lui de 0,67% à 1,1423 dollar pour un euro.

L'agence de notation S&P n'a pas modifié vendredi la note de la dette de la France, évaluée à AA- et assortie depuis février d'une perspective négative, ce qui signifie qu'elle pourrait être rétrogradée.

Sur le marché obligataire lundi, le rendement des emprunts d'Etat français à échéance 10 ans grimpait à 3,22%, contre 3,16% à la clôture vendredi.

Son équivalent allemand, qui fait référence en Europe, était à 2,55% contre 2,50%.

Par ailleurs, "cette semaine sera riche en publications économiques. En Europe, l'accent sera mis sur les chiffres de l'inflation, puis sur la réunion de la BCE, où une baisse de 0,25 point de pourcentage des taux directeurs est fortement anticipée. Côté américain, le marché de l'emploi livrera ses indicateurs, qui pourraient influencer les prochaines décisions de la banque centrale américaine (Fed)", résument les analystes de Natixis.

Sanofi, une acquisition à plus de 9 mds USD

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé lundi acquérir la biotech Blueprint, une société spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare. Pour cette acquisition, Sanofi versera 129 dollars par action, soit une valeur d'environ 9,1 milliards de dollars.

Le titre reculait de 0,98% à 86,66 euros.

Grosse commande pour Airbus

La compagnie indienne IndiGo a annoncé dimanche à New Delhi avoir signé pour 30 Airbus A350-900, portant à 60 appareils sa commande de gros porteurs auprès de l'avionneur européen afin d'étendre son réseau international.

Le prix de la transaction n'a pas été précisé, mais au dernier tarif catalogue d'Airbus, plus actualisé depuis 2018, il atteindrait 9,5 milliards de dollars.

L'avionneur européen reculait toutefois de 0,69% à 160,95 euros.

Atos dans le radar de l'Etat français

L'Etat français a fait une offre ferme pour l'acquisition d'activités stratégiques d'Atos (-2,99% à 37,45 euros), valorisées 410 millions d'euros et qui comprennent notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, a indiqué lundi le groupe informatique dans un communiqué.