La Bourse de Paris en timide hausse entre droits de douane et guerre en Ukraine

Le
08 Aoû. 2025 à 08h25 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Photo illustrant l'indice CAC 40 prise dans les locaux de l'opérateur boursier européen Euronext dans le quartier de La Défense, près de Paris, le 27 avril 2018

AFP/Archives
ERIC PIERMONT
La Bourse de Paris évolue en timide hausse vendredi, partagée entre les incertitudes commerciales alors que certains secteurs espèrent encore des exemptions de droits de douanes américains, et les avancées possibles en Ukraine.

Vers 09H45 à Paris, l'indice vedette de la place parisienne glanait quelque 0,13%, soit une hausse de 9,88 points pour s'établir à 7.719,20 points. Le CAC 40 s'était octroyé 0,97% à la clôture jeudi, à 7.709,32 points.

"Un sentiment de prudence domine les marchés, alors que les investisseurs évaluent les conséquences d'une avalanche de droits de douane sur de nouveaux partenaires commerciaux", commente Susannah Streeter, responsable de l'analyse des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les nouveaux droits de douane américains sur les produits en provenance de dizaines d'économies sont entrés en vigueur jeudi à 04H01 GMT, esquissant le nouvel ordre commercial mondial voulu par Donald Trump.

L'Union européenne (UE), qui compte parmi les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, est désormais concernée par un taux de 15%.

A ce stade, l'UE n'a pas obtenu d'exception pour les vins et spiritueux, un secteur particulièrement sensible pour des pays comme la France et l'Italie.

La "bonne nouvelle", c'est que les négociations continuent entre l'Union européenne et l'administration Trump, a relevé Maxime Toubart, coprésident du Comité Champagne, l'organisation interprofessionnelle de la filière en France.

En parallèle, les investisseurs scrutent la situation de l'Ukraine.

Donald Trump s'est dit jeudi toujours prêt à rencontrer Vladimir Poutine même si ce dernier refuse de voir Volodymyr Zelensky, qui insiste pour être à la table des discussions visant à trouver une issue au conflit en Ukraine.

"La Maison Blanche n'a pas encore confirmé de date, mais il s'agirait du premier sommet entre présidents américain et russe depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022", note Jim Reid, économiste à la Deustche Bank.

Interrogé sur le fait de savoir si l'ultimatum qu'il a donné à son homologue russe pour trouver un accord avec Kiev sous peine de sanctions sévères était toujours fixé à vendredi, le président américain est resté vague.

Feu vert pour Valneva

Le laboratoire franco-autrichien spécialisé dans les vaccins Valneva s'appréciait en Bourse après la levée de la suspension du vaccin anti-chikungunya du groupe par l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA).

Le titre gagnait 3,85% à 3,72 euros sur un indice parisien élargi SBF 120 en hausse de 0,17%, vers 09H45 à Paris.

